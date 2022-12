Aujourd’hui, nous avons décidé de prendre soin de vous. Que l’on parle de la vie en général ou de celle de l’entreprise, ce qui compte c’est bien « d’avoir la santé ». Oui mais voilà, dans la vraie vie, pour veiller sur sa santé, c’est un vrai parcours du combattant. Trouver et obtenir un rendez-vous avec son médecin ou un spécialiste, ce n’est pas une sinécure. Pourtant, il existe un service malin et pratique qui a mis le doigt sur ce problème et s’est donné pour mission de le résoudre. Il s’agit de Doctolib.

Doctolib est une licorne française fondée en 2013 qui fournit un service en ligne de prise et de gestion de rendez-vous médicaux mettant en relation des patients et des professionnels de la santé.

Ayant le vent en poupe, cette société qui est créée par Stanislas Niox-Château, Ivan Schneider et Jessy Bernal, ont levé 150 millions d'euro en mars 2019 et a recruté des investisseurs de choix tels qu’Accel partners, la BPI et des business angels connus, comme Pierre Kosciusko-Morizet (PriceMinister) ou Nicolas Brusson (Blablacar).

Le challenge de départ

Nous sommes entrés dans l’ère de l’économie de l’abonnement. C’est une économie où l’on paie à l’usage plutôt que pour posséder un bien ou un service. Le service Doctolib rentre dans cette catégorie de service. Gratuit pour les particuliers, il est payant pour les médecins, généralistes et spécialistes qui s’y abonnent pour en bénéficier.

Du fait de son modèle, logiciel en ligne (SaaS) et des volumes de demandes à traiter, Doctolib s’est mis à chercher une solution qui lui simplifierait la vie, la gestion de ses paiements/abonnements des médecins.

« La santé d’une entreprise tient dans sa capacité à générer et optimiser ses paiements et donc sa trésorerie. Pour faciliter les flux de transaction avec nos clients, nous avons opté pour GoCardless qui nous permet d’automatiser cette fonction par le prélèvement et mandat SEPA » commente Mong-Trang Sarrazin, CFO de Doctolib.

En effet, il existe de nombreux moyens de paiements pour une entreprise : la carte bleue, le virement, le chèque. Mais ceux-ci sont contraignants car difficile à « pointer », ils génèrent aussi des rejets (fin de validité de la carte bleue) et du temps perdu à relancer. Fort de ce constat, Doctolib s’est orienté vers la solution de paiement par prélèvement GoCardless simple à intégrer qui automatise toute la fonction paiement, le tout sans friction pour ses clients.

« GoCardless s’est parfaitement intégré à Zuora, notre solution de facturation des abonnements. Nous pouvons suivre nos paiements en temps réel, facilitant ainsi le cash et credit management pour notre équipe, et permettant un gain de temps et d’administration » précise Mong-Trang Sarrazin, CFO de Doctolib.