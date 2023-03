Paiements bancaires : tout ce qu’il faut savoir

En tant qu’entreprise, la manière dont vous collectez des paiements peut avoir un réel impact sur vos flux de trésorerie, l'attrition client et le coût de vos encaissements. En optant pour la bonne méthode, vous pourriez faire de la collecte des paiements un atout stratégique à forte valeur ajoutée pour votre entreprise.

Les paiements bancaires, c’est quoi ?

Ce sont tout simplement des paiements de banque à banque sans intermédiaire, faits directement d’un compte vers un autre. Les paiements sont numériques, intégrés, plus rapides et plus sécurisés.

Selon les besoins de votre entreprise, les paiements bancaires peuvent être utilisés pour collecter automatiquement des paiements instantanés, ponctuels ou récurrents.

Pourquoi les paiements bancaires ?

Par nature directs et numériques, les paiements bancaires permettent aux entreprises de réduire leurs coûts et de maximiser leur efficacité. Voici comment.

Réduire les coûts de paiement

Coût par transaction

Avec des frais moins élevés et plus transparents que pour les cartes et d’autres méthodes de paiement, les paiements bancaires via GoCardless sont, par transaction, en moyenne

56 % moins chers à collecter.

Coût de gestion des paiements

Dites adieu à la paperasse. Grâce aux paiements bancaires automatisés, vous réduisez de 59 % le temps passé à gérer des paiements. Un vrai gain de temps.

Se faire payer plus vite

Parce que les paiements bancaires sont directement prélevés d’un compte bancaire vers un autre, vous encaissez 86 % plus vite, ce qui libère votre fonds de roulement et maintient votre cashflow.

Réduire les échecs de paiements

Avec moins d’étapes et moins d’intermédiaires, les paiements bancaires directs n'échouent que dans 2,7 % des cas, contre le double (soit 6,5 %) pour les virements bancaires. Des paiements échoués, ce sont des revenus non collectés, du temps et de l’argent perdus si vous relancez vos payeurs manuellement. Sans compter l’impact négatif sur l’expérience de vos clients.

Réduire l’attrition client

30 % du churn client est lié aux échecs de paiement. En les réduisant, vous limitez l’attrition involontaire des clients. Avec les paiements bancaires, l’attrition client annuelle est en moyenne de 4 % seulement, contre 14 % pour les cartes et 16 % pour Paypal. La perte de clients se traduit par une perte de revenus voire, dans 11 à 15 % des cas, par des créances irrécouvrables.

Dites adieu aux inefficacités de paiement

Les paiements manuels ont longtemps drainé inutilement les revenus et les ressources des entreprises. Grâce aux paiements bancaires, vous pouvez reprendre le contrôle sur vos processus de paiement en réduisant vos coûts, en encaissant plus vite, en attirant et en fidélisant davantage de clients, sans casse-tête ni tracas.

Les paiements bancaires, par GoCardless

Chez GoCardless, nous travaillons avec plus de 75,000 entreprises à travers le monde, des startups aux grandes entreprises, afin de les aider à collecter des paiements récurrents et ponctuels sans relance, sans stress ni frais élevés.

Nous combinons le pouvoir des paiements bancaires avec l’open banking et l’intelligence du paiement pour faire évoluer la manière dont les entreprises utilisent les paiements bancaires, réduisent leurs échecs de paiement et la fraude. Nous collectons des paiements dans plus de 30 pays à travers 6 systèmes locaux de prélèvement bancaire différents.

Vous pouvez accéder à notre solution à travers l’un de nos 350+ partenaires intégrés dont : Salesforce, Chargebee, Upflow, Sellsy, Pennylane et Zuora. Vous pouvez aussi directement intégrer GoCardless dans vos systèmes via notre API RESTful. Pour en savoir plus sur notre API, créez un compte Sandbox gratuit en quelques minutes.

Les paiements bancaires inaugurent une nouvelle ère des paiements marquée par notre expertise au service d’entreprises de toutes tailles, que nous aidons à se faire payer avec succès et sans peine.

« En fournissant des solutions de paiement bancaire direct simples et sécurisées, nous aiderons les entreprises et leurs clients à contourner les intermédiaires superflus et à payer directement via leur compte bancaire. »

« Jusqu'à présent, les paiements en ligne étaient limités par des méthodes de paiement lentes et coûteuses pensées pour le monde physique », a déclaré Hiroki Takeuchi, PDG de GoCardless. « Nous sommes convaincus depuis toujours que le prélèvement bancaire est le meilleur moyen de collecter des paiements récurrents ; l’open banking est en train de faire des paiements bancaires le meilleur moyen de prélever aussi des paiements ponctuels. »