Atteignez vos objectifs

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Découvrez comment améliorer le ROI de vos paiements grâce à l’automatisation et pourquoi optimiser le business commence par des paiements plus efficaces

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Démasquer les coûts cachés des paiements

Le coût de la collecte des paiements va bien au-delà des frais de transaction et augmente à mesure que votre entreprise grandit. Ne vous laissez pas surprendre par des coûts inattendus ! 

Vous saurez comment : 

  • gagner en visibilité sur le coût total de possession de vos paiements,

  • créer des efficacités et automatiser la gestion des paiements,

  • éviter les traitements manuels,

  • fidéliser vos clients dans la durée,

  • pérenniser vos paiements et booster votre retour sur investissement.

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.