Obtenir le paiement de vos factures impayées

Que faire lorsque l’on est confronté à une facture impayée ? Et quelle est la définition exacte d’une facture impayée ? En effet, il n’est pas du tout inhabituel d’accorder à ses clients des délais de paiement, qui facilitent les bonnes relations commerciales. Mais parfois, certains clients dépassent la date de paiement décidée lors de la vente : c’est à ce moment que le terme de « facture impayée » se justifie. Une facture contient en effet deux dates, celle de sa création, et celle de son paiement, qui indique le délai accordé pour régler l’achat.

Il est donc essentiel, pour éviter les soucis de trésorerie, de surveiller de près les factures impayées, et en particulier leur fréquence et leur nombre. Le problème se pose malheureusement souvent : en 2018, dans une entreprise française sur cinq, les impayés représentaient plus de 5 % du chiffre d’affaires. En 2020, entre crises sanitaire et économique, le nombre de factures impayées aurait augmenté de 82 % ! Cela peut provoquer des situations dangereuses pour les entreprises, pouvant même aller dans les cas extrêmes jusqu’au dépôt de bilan.

Pour obtenir le paiement d’une dette de la part de son débiteur, on met en œuvre une procédure de recouvrement. Les étapes sont diverses, du simple rappel écrit (« amiable ») à la procédure judiciaire accompagnée de l’intervention d’un huissier de justice.

La lettre de relance : un courrier clair, mais courtois au client pour qu’il s’acquitte au plus vite de sa dette. L’avantage, c’est de laisser au client le bénéfice du doute. Il faut y faire apparaître les dates, le numéro de la facture et le montant. On peut mentionner les conséquences éventuelles auxquelles s’expose le client s’il persiste à ne pas régler sa dette. Cette relance peut aussi se faire pat téléphone ou par e-mail, et l’on peut alterner les différentes formes de relance.

La mise en demeure de payer. L’objectif est similaire, mais elle permet de constater juridiquement le défaut du débiteur. Envoyée en recommandé avec accusé de réception, c’est la dernière étape d’une procédure à l’amiable. La mise en demeure rappelle les différentes relances effectuées précédemment, cite l’article de loi correspondant à la situation et détaille les sanctions judiciaires auxquelles le client s’expose. La mise en demeure doit obligatoirement respecter un certain nombre de conditions : le bien-fondé de la dette doit pouvoir être démontré ; le retard du paiement en question doit être clairement visible ; le créancier doit se trouver sur le territoire français et donc soumis au droit français ; enfin, le débiteur doit être en mesure de payer (l’entreprise débitrice ne doit pas être en cessation de paiement).