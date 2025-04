Que vous préleviez des paiements récurrents ou ponctuels, un mode de collecte sous-optimal pourrait vous coûter inutilement et impacter vos résultats.

Obtenez-vous le meilleur retour sur investissement (ROI) pour vos paiements ? Et si des paiements moins coûteux vous rapportaient davantage ? Imaginez réduire le coût total de la collecte des paiements tout en maximisant votre rentabilité. Vous y gagneriez sur toute la ligne.

En identifiant les coûts directs et indirects liés à la collecte des paiements ainsi que le Coût Total de Possession (TCO), vous pourrez prendre des décisions éclairées et aiguiller votre stratégie de paiement au service de vos résultats.

Pour une analyse approfondie des coûts associés à la collecte des paiements et des moyens de les réduire, téléchargez notre ebook : Les coûts de la collecte des paiements.

Connaître les coûts de vos paiements

Lorsque vous évaluez les coûts liés à la collecte et à la gestion des paiements, vous pensez probablement aux coûts directs :

frais de transaction,

frais de change pour les transactions internationales,

envois de mandats et fichiers,

remboursements.

Or, ne considérer que les coûts directs expose votre entreprise à de nombreuses dépenses inutiles : coûts indirects liés à la gestion manuelle des paiements, aux frais de personnel ainsi qu’aux inefficacités dues à la fraude et aux paiements échoués.

Au-delà des frais de transaction, collecter des paiements vous coûte bien plus que vous ne le pensez. Voyons ensemble quels coûts indirects impactent votre rentabilité.

Paiements automatiques = économies automatiques

Selon une étude du cabinet Forrester, la plupart des entreprises emploient plus de 20 salariés à temps plein sur la gestion des paiements récurrents. Une autre étude de PwC sur l’efficacité financière en entreprise révèle que 26 % du temps consacré à la facturation client par les équipes financières pourrait être automatisé.

C’est là qu’intervient une opportunité d’optimisation qui va changer la donne pour vous : l’automatisation.

En automatisant vos paiements récurrents grâce à une solution globale de paiement bancaire comme GoCardless, vous pourrez :

réduire vos coûts de gestion - vos équipes finances/comptabilité sont jusqu’à 21 % plus efficaces,

collecter plus de paiements avec succès - prélevez 97,3 % de vos paiements du premier coup et diminuez vos relances pour impayés,

renforcer votre trésorerie - dites adieu aux paiements sous 20 jours ou plus, recevez vos fonds en seulement 3,6 jours en moyenne,

vous protéger de la fraude - jusqu’à 62 % de fraude en moins grâce à notre solution anti-fraude de bout en bout,

faire des économies - diminuez le coût par transaction jusqu’à 56 %.

Les économies ne s’arrêtent pas à l’automatisation

Collecter des paiements uniques tels qu’un premier acompte, des frais ponctuels pour des biens et services ou encore, une recharge de compte représente un défi pour de nombreuses entreprises.

Les méthodes de paiement actuelles sont dépassées, conçues pour un monde pré-numérique. Les paiements par carte bancaire coûtent cher, les virements sont lents.

Imaginez pouvoir collecter des paiements ponctuels instantanément, sans avoir à saisir de longs numéros de carte bancaire. Et être payé en un jour ouvré seulement.

Grâce à l'Open Banking, cette vision devient réalité avec Instant Bank Pay de GoCardless.

Moins cher que la carte bancaire - Ces paiements bancaires instantanés sont en moyenne 54 % moins coûteux que les transactions en ligne par carte.

Plus de paiements réussis - Grâce à un processus d’autorisation plus fluide sans saisie de coordonnées de carte bancaire, vous collectez, avec Instant Bank Pay, jusqu’à 99 % des paiements avec succès du premier coup.

Confirmation instantanée - Vous recevez, ainsi que vos clients, une confirmation en temps réel du statut du paiement. Avec Instant Bank Pay, l’argent circule d’un compte à l’autre en un jour ouvré seulement.

Des paiements moins chers qui rapportent plus

En combinant automatisation et expérience de paiement plus fluide et performante, votre entreprise pourra tirer plus de ses paiements. Réduire le coût global de la collecte des paiements vous permettra de maximiser la valeur des revenus encaissés, d’améliorer votre ROI sur les paiements et de renforcer votre rentabilité.

Paiements récurrents ou ponctuels, Plend n’a besoin que d’une seule solution

« Nous n’avons pas besoin d’un responsable des opérations financières à plein temps à ce stade, ce qui est presque inédit pour une start-up spécialisée dans le prêt. Nous avons déjà économisé plus de 50 000 £ grâce à GoCardless, et ce montant ne fera qu’augmenter à mesure que nous traiterons plus de paiements via la plateforme. »

Rob Pasco, co-fondateur et CEO, Plend

Prêt à améliorer votre rentabilité ?

Téléchargez votre exemplaire de l’ebook : Les coûts de la collecte des paiements