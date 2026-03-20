Migration de hauts volumes en toute simplicité

Changer d’infrastructure de paiement n’est jamais une décision anodine. Dans des secteurs à fort volume comme l’assurance ou l’énergie, une migration implique de basculer des milliers de mandats et de paiements récurrents vers une nouvelle plateforme. Pour les équipes finance et opérations, la crainte est légitime : une transition mal maîtrisée peut créer des frictions dans les processus internes, perturber l’expérience client et, surtout, menacer la continuité du cash-flow.

Pendant longtemps, ces projets ont effectivement représenté un défi technique et opérationnel majeur. Mais aujourd’hui, ce qui peut apparaître comme complexe pour une entreprise est devenu une procédure de routine pour GoCardless. Nos équipes orchestrent chaque étape de la migration afin de garantir une transition fluide, sécurisée et sans interruption de service pour vos clients.

Cette expertise repose sur l’expérience : GoCardless traite aujourd’hui 23 %1 du volume de transactions SEPA en France et accompagne la migration de centaines d’entreprises chaque année partout dans le monde.

À l’inverse, l’immobilisme a un coût : en conservant une solution inadaptée et obsolète, les entreprises renoncent à une réduction pouvant aller jusqu’à 56 %2 des frais de gestion par transaction.

Découvrez les quatre principales étapes d’un processus de migration structuré, où vous gardez le contrôle stratégique tandis que GoCardless vous accompagne pas à pas.

Les étapes d’une transition maîtrisée

Phase 1 : L'audit de précision

Toute migration commence par une phase préparatoire. Vos équipes construisent et renseignent les fichiers de migration contenant les mandats, tandis que votre Implementation Manager dédié vous accompagne afin de s’assurer que leur structure et leur format sont conformes aux exigences du processus.

GoCardless valide ensuite les fichiers utilisés et s’assure que la méthode retenue pour la migration correspond bien à votre cas d’usage.

Phase 2 : Le transfert en masse

La migration des mandats s’effectue via la procédure de Bulk Change SEPA. Ce mécanisme permet de transférer vos mandats existants vers GoCardless sans demander de nouvelle autorisation à vos clients.

Nos équipes gèrent la coordination bancaire nécessaire au transfert des mandats. Elles mettent à votre disposition les modèles de notification légale permettant d’informer vos clients du changement de prestataire de services de paiement, conformément aux règles SEPA.

Vos mandats sont ainsi re-créés et activés de manière sécurisée dans GoCardless, sans interruption des paiements et sans friction pour vos clients.

Phase 3 : L'intégration système

En parallèle de la migration des mandats, votre Implementation Manager vous accompagne dans l’intégration de GoCardless avec vos outils existants.

Que vous utilisiez des plateformes comme Salesforce, Sage, SAP ou d’autres outils, vos équipes mettent en place les connexions nécessaires afin que les données de paiement puissent circuler entre les systèmes, avec l’appui de votre Implementation Manager.

L’objectif est d’assurer une réconciliation immédiate et fiable des paiements. Les informations de transaction sont remontées dans vos outils de gestion et de reporting, ce qui permet à vos équipes finance et opérations de conserver une visibilité complète sur les encaissements, sans ajouter de charge opérationnelle.

Phase 4 : L'optimisation continue

Une fois la migration finalisée, votre Customer Success Manager (CSM) prend le relais afin d’optimiser durablement la performance de vos paiements.

Son rôle consiste à analyser vos flux et à identifier les leviers permettant d’améliorer vos taux de collecte. Grâce à des outils comme Success+, GoCardless optimise automatiquement les nouvelles tentatives de prélèvement en cas d’échec.

Résultat : jusqu’à 70 %3 des paiements échoués peuvent ainsi être récupérés, ce qui permet de sécuriser vos revenus tout en réduisant les efforts de relance pour vos équipes.

£48 millions (soit environ 53 millions d’euros) récupérés en 12 mois

C’est le montant que le fournisseur britannique d’énergie verte Octopus Energy a recouvré grâce au prélèvement automatique et à l’outil Success+ de GoCardless.

Vos objections, nos réponses

« C’est un projet trop complexe pour nos équipes »

La migration est un processus structuré, piloté par GoCardless. Vos équipes interviennent principalement pour vérifier et fournir les données, tandis que l’exécution technique est prise en charge par votre Implementation Manager.

« Nos clients risquent d’être perturbés »

Grâce à la procédure de Bulk Change SEPA, vos mandats existants sont recréés dans GoCardless sans nouvelle autorisation de vos abonnés. Pour eux, la transition est sans impact : leurs prélèvements continuent normalement.

« Nous ne pouvons pas prendre de risque sur notre cash-flow »

La migration repose sur un audit préalable des données et des tests techniques qui sécurisent la bascule. Une fois la transition effectuée, GoCardless permet également de réduire les délais de paiement à 3,6 jours4 en moyenne, améliorant la visibilité sur votre trésorerie.

Passez à une infrastructure de paiement plus performante

Migrer vers GoCardless ne consiste pas seulement à changer de prestataire. C’est l’opportunité de simplifier la gestion de vos encaissements, de sécuriser vos revenus et d’améliorer la performance globale de vos paiements.

N’hésitez plus !

GoCardless facilite la collecte automatique de vos paiements SEPA Ne gâchez plus votre temps à relancer vos clients et dites adieu aux retards de paiements. Avec GoCardless, vous ferez des économies de toutes parts. S'inscrire En savoir plus

1 Observatoire des délais de paiement (2025) Rapport annuel 2024. 2025. Banque de France

2 La valeur de la plate-forme GoCardless pour l'encaissement des paiements récurrents. IDC. 2020

3 GoCardless Data 2021. GoCardless

4 The global payment timings index 2021. GoCardless.