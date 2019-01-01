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Anticipez les mutations de votre écosystème : rejoignez-nous pour analyser les nouveaux critères de décision des entreprises et découvrez comment concilier fiabilité historique et innovation pour optimiser durablement votre performance financière.
Lors de notre webinaire de 30 min, nous échangerons sur :
Le rapport des entreprises françaises face aux banques traditionnelles et la gestion de leurs paiements
Les stratégies pour moderniser vos paiements
Le partage de cas d’usage concrets
Notre panel d'experts:
Thibaut Arnoud, Sales Manager, GoCardless
Andrei Kuliyeu, Responsable, Responsable accompagnement stratégique Europe, Gocardless