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[Webinaire] Banques vs Fintech : comment les entreprises françaises repensent leur stratégie de paiement

Anticipez les mutations de votre écosystème : rejoignez-nous pour analyser les nouveaux critères de décision des entreprises et découvrez comment concilier fiabilité historique et innovation pour optimiser durablement votre performance financière.

Faire défiler pour en savoir plus

Jeudi 16 avril 2026, 11h

Lors de notre webinaire de 30 min, nous échangerons sur : 

  • Le rapport des entreprises françaises face aux banques traditionnelles et la gestion de leurs paiements 

  • Les stratégies pour moderniser vos paiements

  • Le partage de cas d’usage concrets

Notre panel d'experts:

  • Thibaut Arnoud, Sales Manager, GoCardless

  • Andrei Kuliyeu, Responsable, Responsable accompagnement stratégique Europe, Gocardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.