3 points à retenir de l’indice global des délais de paiement 2021

Être payé dans les temps est crucial pour toutes les entreprises. L’amélioration des délais de paiement peut permettre d’optimiser les revenus,la trésorerie et la croissance des revenus.

Grâce à un flux de trésorerie (BFR) sain, le fonctionnement normal de l’entreprise est assuré et elle peut également investir dans son propre développement. Si l’argent n’est pas encaissé, ces revenus ne peuvent pas être utilisés au profit de l’entreprise. Cette réalité est encore plus importante en cette période de crise économique due à la pandémie de Covid-19, pour les petites entreprises comme pour les grandes.

Encaisser les paiements en temps voulu est fondamental pour améliorer le flux de trésorerie (BFR) de l’entreprise et rendre les revenus plus prévisibles.

De plus, en encaissant les paiements dans les temps, les entreprises sont capables de payer leurs fournisseurs plus rapidement, créant ainsi un cercle vertueux bénéfique pour toute l’économie.

Selon une étude de Forrester commanditée par GoCardless, la plupart des entreprises ont un délai moyen de paiement (ou DSO, pour Days Sales Outstanding) de 20 à 30 jours. Mais une entreprise ne devrait pas attendre aussi longtemps pour être payée.

Afin de mieux comprendre les conclusions de Forrester, nous avons analysé nos propres données pour identifier la durée nécessaire pour qu’une entreprise reçoive un paiement. Avec ces résultats, nous avons créé l’indice global des délais de paiement 2021 pour :

Définir une référence en matière de délais de paiement selon la taille de l’entreprise, les moyens de paiement, les lieux, les secteurs et les valeurs des transactions.

Identifier les opportunités permettant aux entreprises d’optimiser le temps nécessaire au paiement et améliorer leur flux de trésorerie.

Notre étude montre que les entreprises qui utilisent GoCardless ont un délai moyen de paiement de 3,6 jours.

Nous avons analysé des données provenant de plus de 65 000 entreprises et 40 millions de paiements pour établir une référence globale en matière de délais de paiement. Nous avons également mené une étude externe auprès de 1 900 entreprises au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Australie. Nous avons demandé aux participants combien de jours il leur fallait pour encaisser un paiement.

Dans ce rapport, lorsque nous parlons de délais de paiement, nous désignons : Le nombre moyen de jours nécessaires pour que vous encaissiez l’argent qui vous est dû, depuis le jour où vous souhaitez facturer votre client (la date de facturation), jusqu’au jour où l’argent arrive sur votre compte bancaire, c’est-à-dire la date de paiement (hors conditions de paiement).

Voici les 3 points à retenir de l’indice global des délais de paiement 2021 :

1. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent prendre en compte l’impact de leur trésorerie sur l’entreprise

Petites entreprises :

Un flux de trésorerie (BFR) sain signifie que l’entreprise peut fonctionner sans problème au jour le jour.

Un mauvais flux de trésorerie (BFR) peut ralentir le fonctionnement normal ou même provoquer une faillite. L’argent non encaissé peut avoir un effet paralysant sur les petites entreprises.

Moyennes et grandes entreprises :

Un flux de trésorerie (BFR) sain libère des fonds et permet aux entreprises de se concentrer sur des investissements à long terme et des projets d’expansion.

Un mauvais flux de trésorerie (BFR) freine le développement de l’entreprise et l’investissement dans des projets d’expansion. L’argent non encaissé, c’est de l’argent que vous ne pouvez pas utiliser et qui peut occasionner des frais supplémentaires de gestion et de recouvrement.

Même si les conséquences du flux de trésorerie (BFR) varient selon la taille de l’entreprise, les délais de paiement sont relativement constants pour les clients GoCardless, quelle que soit l’entreprise. Les délais varient de seulement 0,4 jour maximum pour les entreprises de toutes tailles, sachant que les entreprises les plus petites et les plus grandes bénéficient des délais de paiement les plus rapides. En passant d’un délai de paiement de 20-30 jours (le délai moyen identifié par Forrester pour le secteur) au délai de 3,6 jours identifié dans l’indice global des délais de paiement 2021, les entreprises peuvent optimiser leurs revenus à hauteur de pas moins de 86 %.

Les retards de paiement n’affectent pas seulement les entreprises qui attendent des fonds. Il y a de réelles répercussions sur toute la chaîne logistique. Une autre étude* de GoCardless démontre que sur les 31 % d’entreprises ayant indiqué avoir payé un fournisseur en retard, près de la moitié (47 %) estimaient que la cause était des retards ou des échecs de paiement de la part de leurs fournisseurs ou clients.

La charge est aussi reportée sur le payeur final : plus d’un tiers des entreprises (35 %) envisageraient d’augmenter leur prix pour compenser des retards de paiement. L’effet domino d’un seul retard montre bien l’importance de choisir le bon moyen de paiement, pas seulement pour aider une entreprise à prospérer, mais aussi pour favoriser la santé globale de toute une économie.

2. Les différents moyens de paiement ont un impact sur le délai de paiement

Le temps que met une entreprise à encaisser des paiements récurrents dépend des moyens de paiement qu’elle propose.

Nous répartissons les moyens de paiement en deux catégories :

Compte à compte (A2A): déplacement automatique de l’argent d’un compte à un autre, comme le prélèvement ou le virement bancaire.

Autres que compte à compte : paiements qui reposent sur des mécanismes tiers, comme une carte ou un portefeuille électronique, pour déplacer l’argent.

L’étude montre que les paiements basés sur le compte à compte (comme le prélèvement bancaire via GoCardless) disposent d’un délai de paiement plus court, de 3,6 jours, par rapport aux moyens de paiement physiques (comme les chèques), qui ont un délai de 22,1 jours.

3. Les délais de paiement varient à travers le monde

Chaque devise s’accompagne de son propre système de paiement et de ses propres réglementations. Nous avons comparé les délais de paiement dans cinq régions pour déterminer si la localisation et la devise avaient un impact sur eux.

Découvrez plus d’informations dans le rapport complet, notamment en quoi le secteur et le volume de la transaction affectent les délais de paiement.

*Étude supplémentaire effectuée en août 2021 par GoCardless auprès de 500 décideurs au sein d’entreprises.