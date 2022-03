Echecs de paiements : comment récupérer ces ventes perdues ?

La gestion optimale des flux de paiement est primordiale pour un entrepreneur, qu’il s’agisse de paiements par cartes, virements bancaires, chèques ou espèces. Il peut se produire des échecs de paiement et l’entrepreneur devra mettre tout en œuvre pour récupérer ces ventes perdues. Un rapport de la Banque de France, fait état d’un taux d’échec de paiement en ligne à hauteur de 14,6 %. *

Ce taux d’échec de paiement nécessite de savoir comment récupérer ces ventes perdues pour pouvoir contourner le problème, augmenter le taux de ventes réussies et ainsi augmenter son chiffre d’affaires.

Nécessité de bien suivre les paiements pour diminuer les échecs de paiements

Un suivi complet et optimal des différents paiements est essentiel pour anticiper les ventes perdues et diminuer les échecs de paiements. Un suivi des différents paiements permet à l’entrepreneur de connaître la progression de la transaction. Il sera possible de déterminer le statut de chaque paiement, qu’il soit en attente, complété, annulé ou échoué.

Un logiciel de paiement en ligne comme GoCardless propose un tableau de bord, avec la mise en place d’alertes et de notifications en temps réel, afin d’effectuer un suivi optimal des paiements. Ce logiciel préviendra l’entrepreneur lorsqu’un paiement échoue et un mandat est résilié. GoCardless est notamment compatible avec un logiciel de comptabilité et de facturation, comme celui de l’entreprise Sage. Ce logiciel permettra de répertorier et de classifier les échecs de paiements.

Configurer correctement la boutique en ligne pour récupérer les ventes perdues

Pour les entrepreneurs qui sont en processus de création d’une boutique en ligne, il est nécessaire de configurer correctement le processus de paiement. Ainsi, l’optimisation de la boutique en ligne demande un paramétrage des paiements. Il est donc important d’opter pour une boutique en ligne qui propose un outil de suivi de paiement. Cet outil devra afficher le statut des paiements, autrement, il pourra être utile d’intégrer la solution de paiement GoCardless à votre boutique en ligne, grâce à une API qui permet d’intégrer des pages de paiements sécurisées.

Proposer différents moyens de paiement pour réduire les échecs de paiement

L’entrepreneur pourra opter pour une boutique en ligne qui propose différents modes de paiement. Ces modes de paiement ne doivent pas se limiter à la carte bancaire, mais également à des moyens de paiement comme Apple Pay, Amazon Pay et Paypal. Il sera en outre judicieux de proposer des moyens de paiement à travers les crypto-monnaies.

Pour réduire les échecs de paiement, il est possible de proposer des moyens de paiement plus traditionnels, comme le chèque, le virement bancaire, mais également le prélèvement bancaire.

Proposer différents moyens de paiement permet en outre de diminuer au maximum les échecs de paiement. En effet, lorsqu’une transaction échoue par carte bancaire, comme par exemple en raison de son expiration, le client pourra utiliser un autre moyen de paiement et cela permettra de diminuer les échecs de paiements. Par ailleurs, l’entrepreneur pourra étudier les habitudes de paiement de ses clients et proposer des moyens de paiement appropriés.

Diminuer les échecs de paiements avec le prélèvement bancaire

Il est possible d’utiliser GoCardless pour diminuer les échecs de paiement et agir en amont. Ainsi, l’entreprise propose un recouvrement de 97,5 % des paiements avec succès, dès la première demande. La fonction Success+ procède à des relances le jour le plus adapté.

En effet, 10 à 15 % des paiements par carte bancaire échouent (cartes perdues, cartes expirées, rejet de l’établissement bancaire…) et chaque paiement doit être relancé. Ainsi, le temps et l’énergie pour recouvrir les retards de paiement ou les factures impayés peuvent devenir stressants pour l’entrepreneur.

GoCardless propose un moyen de paiement de banque à banque axé autour du prélèvement bancaire. Les informations des clients ne doivent pas être mises à jour et les numéros de comptes bancaires restent les mêmes contrairement aux cartes bancaires.