Qu'est-ce qu'un virement bancaire en France?

Le virement bancaire est un moyen de paiement répandu qui permet de transférer de manière efficace, rapide et sécurisé des sommes d’argent de compte à compte. Il s’agit désormais d’un moyen de paiement incontournable à côté des espèces et du traditionnel chèque. Le virement bancaire est particulièrement sécurisé et nécessite plusieurs opérations au préalable pour pouvoir être exécuté. Par ailleurs, on dénombre deux types de virements : ponctuels et permanents.

Le virement bancaire consiste à émettre un ordre à l’encontre d’un établissement bancaire pour procéder au transfert d’une somme d’argent à destination d’un détenteur d’un autre compte bancaire. Le virement bancaire est possible d’un compte courant classique vers un compte épargne, un livret A, un Plan Épargne logement …. Qu’il s’agisse de la même personne ou d’une autre personne.

Les virements peuvent également être transfrontaliers, on parle de virement SEPA pour un virement entre deux établissements bancaires de deux pays différents de la zone euro. On peut également réaliser un virement bancaire hors SEPA.

Quels sont les différents types de Virement Bancaire ?

On différencie deux types de virement bancaire, à savoir les virements que l’on qualifie de ponctuels et de permanents.

Les virements ponctuels : on réalise un virement bancaire ponctuel pour une seule et unique transaction. Il peut s’agir d’un paiement ponctuel à l’encontre d’un fournisseur dont la relation commerciale n’est pas régulière par exemple.

Les virements permanents : ce type de virement que l’on nomme également automatique s’effectue sur une période déterminée ou indéterminée. Il peut s’agir d’une prestation récurrente comme par exemple payer l’électricité de son local commercial, ou les factures d’eau de sa cuisine de restaurant. Il sera véritablement plus avantageux de programmer un virement permanent pour ce type de situation.

Concernant ces deux types de virement bancaire, l’ordre sera donné par écrit et est annulable à tout instant par Internet ou courrier.

Il est possible d’effectuer un virement bancaire à l’encontre de n’importe quelle compte en se munissant de certaines données :

Le RIB du créancier avec son BIC (Bank Identifier Code) : ces données permettent de connaître la domiciliation de la banque.

L’IBAN (International Banking Account Number) : il permet d’identifier le compte bancaire.

On peut également se rendre au sein du guichet de son établissement bancaire ou sur l’espace personnel en ligne. Il faudra ainsi saisir un ordre de virement et indiquer certaines données :

Numéro du compte du bénéficiaire

Montant à transférer

Date d’exécution

Les coordonnées bancaires du bénéficiaire

Un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage permet de classer, répertorier, gérer ses différents bancaires pour une gestion optimale de sa trésorerie.

Quel est le délai de réalisation d’un virement bancaire ?

Le virement bancaire nécessite avant son exécution d’ajouter le nouveau créancier sur l’espace en ligne de son compte bancaire professionnel. L’établissement bancaire validera l’ajout du nouveau bénéficiaire en l’espace de quelques jours.

Après avoir ajouté le nouveau bénéficiaire, l’établissement bancaire attribuera une date d’exécution de l’opération lors de l’enregistrement de la demande. Généralement, le virement sera exécuté le jour d’après, si celui-ci a été programmé en fin de journée.

Cela étant, le virement bancaire peut prendre entre un et trois jours, s’il s’agit par exemple d’un virement vers un autre établissement bancaire. Il sera beaucoup plus rapide s’il s’agit d’un virement au sein d’une même banque. Lorsque le virement est exécuté hors de la zone euro, il sera conseillé de prendre en compte un délai de 4 jours minimum.

Le virement ne sera pas exécuté durant le week-end et les jours fériés, soit durant les heures de fermeture de l’établissement bancaire. Il faudra attendre la réouverture de la banque pour l’exécution de l’ordre, cependant pour les virements à l’international, les règles varient selon les pays, car les jours fériés sont différents d’un pays à l’autre.

