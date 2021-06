Qu'est-ce qu'un virement SEPA ?

Vous avez un virement bancaire en euros à effectuer, ou vous avez découvert un prélèvement sur votre compte avec la mention SEPA, mais vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie ? Il existe de nombreux moyens de transférer de l’argent depuis ou vers votre compte. Le virement de type SEPA en est un. Ici, nous allons vous expliquer en quoi consistent un virement SEPA, son objectif, ses avantages et la façon dont il a été mis en place.

Qu’est-ce que le SEPA ?

SEPA est un sigle anglais qui correspond à Single Euro Payment Area, ou espace unique de paiements en euros. Le but de cette zone est de pouvoir harmoniser les processus de paiements bancaires, en faisant en sorte que les virements internationaux soient aussi rapides et sécurisés que les virements domestiques.

Cette zone compte 36 membres. En plus des 28 pays membres de l’Union européenne (Royaume-Uni inclus), font partie de l’espace SEPA : Monaco, Andorre, le Vatican, la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande et Saint-Marin.

La création de cet espace a accompagné la mise en place de l’euro comme monnaie commune au début des années 2000, en renforçant les liens bancaires entre les pays membres afin d’aider à l’émergence d’un marché unique fort, qui puisse rivaliser avec les mastodontes que sont les États-Unis et la Chine.

Tout d’abord, rappelons qu’un virement SEPA est obligatoirement libellé en euros et ce, même si le pays du compte récepteur ne fait pas partie de la zone euro.

Un virement SEPA peut être ponctuel ou régulier, en fonction des besoins. Vous pouvez donc effectuer un paiement occasionnel aussi bien que des virements permanents, mensuels, hebdomadaires... Vous renseignez alors votre banque quant à la durée, la périodicité et le montant du virement à effectuer, sans avoir à refaire l’opération à chaque fois.

Avec les nouvelles technologies mobiles, il est désormais possible de ne plus se déplacer en personne au guichet de votre banque. Il suffit d’utiliser une application sur votre smartphone. La sécurité n’est plus un problème puisque, en plus du code de sécurité, vous avez désormais la possibilité de confirmer votre identité grâce à votre empreinte digitale. Ce qui était de la science-fiction il y a quelques années est désormais accessible au plus grand nombre.

Néanmoins, que vous vous déplaciez en personne à votre banque ou que vous utilisiez le numérique pour votre virement SEPA, il est bon de savoir ce que doit contenir l’ordre de virement.

Que contient un ordre de virement SEPA ?

Les informations obligatoires sur un ordre de virement SEPA sont les suivantes. Vous vous devez d’indiquer :

le numéro du compte débiteur

le numéro du compte à créditer (IBAN, BIC)

le montant, en euros donc

si vous désirez que le virement soit effectué à une date ultérieure, la date d’exécution souhaitée

De manière facultative, vous pouvez rajouter :

un objet de virement (c’est l’intitulé, ou la fonction, du virement), qui permet de garder un souvenir plus précis dans votre comptabilité

la référence de facture, si pertinente

un message de quelques caractères au destinataire du paiement

Lors du paiement et dans la plupart des banques, un code de sécurité vous sera demandé, pour éviter tout risque de fraude. En général, vous recevrez ce code instantanément sur votre téléphone, mais certaines banques fournissent un terminal spécifique.

Pour finir, le virement instantané est une nouvelle fonction disponible entre certaines banques membres du SEPA. Ces virements sont, comme leur nom l’indique, extrêmement rapides. Ils permettent de transférer l’argent en 10 à 20 secondes, et donc de vous sortir de toutes les situations, qu’il faille dépanner un proche ou régler un achat au dernier moment.