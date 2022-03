Paiement et virement instantané : les applis

Les virements instantanés sont bien sûr le résultat de l’évolution des technologies et des besoins des clients. En 2022, beaucoup de gens tiennent à pouvoir gérer leur argent de façon très rapide, voire instantanée.

Cette gestion rapide de l’argent est devenue évidente avec l’arrivée d’applications comme Lydia ou Pumpkin. La Banque Centrale Européenne (BCE) a quant à elle mis en place le virement SEPA instantané, ou Instant Payment, utilisable dans l’ensemble des pays de la zone SEPA, mais limité à un plafond de 15 000 euros.

Pour réaliser un virement de ce genre, il ne faut que quelques secondes, et le bénéficiaire est aussitôt crédité. En 2022, la plupart des banques ont intégré ce type de paiement, à quelques exceptions près. Pour l’utiliser, on peut passer par une application disponible sur smartphone iOS ou Android, ou alors recourir au site Internet mobile ou à l’appli de sa banque. Pour ce qui est du tarif pratiqué par les banques, il est en général d’un euro par opération.

La pandémie actuelle a bien entendu favorisé l’essor des paiements numériques, en particulier en Europe, et la plupart des banques proposent des virements instantanés. En France, on peut aussi utiliser des systèmes tels que Paylib, Lydia, Pumpkin ou Lyf Pay, qui permettent d’effectuer des virements entre particuliers par SMS.

Les prestataires de services de paiement (PSP) doivent obligatoirement se conformer à certaines règles :

il faut un temps de traitement très court (dix secondes au maximum) entre les deux banques

le prestataire doit être à la fois émetteur et récepteur pour garantir l’interopérabilité

la disponibilité doit être permanente, 24h/24

l’irrévocabilité du virement, à condition que les contrôles anti-fraude et anti-blanchiment soient effectués – le payeur ne peut pas faire opposition

la gestion du compte de la banque débitrice doit être optimisée pour qu’elle puisse vérifier en un temps très réduit le solde du compte pour valider l’opération

le montant maximum par opération est de 15 000 euros (ce montant est révisable chaque année)

Les banques

Aujourd’hui, la plupart des banques permettent d’accéder au système d’échange interbancaire, connecté aux pays européens.

Pour ce qui est du coût, le virement instantané est gratuit lorsque l’on reçoit un paiement, mais son émission est le plus souvent facturée, et revient à un euro client à chaque opération, sauf exceptions. Certaines banques facturent l’émission de virements à un prix plus réduit, et l’opération peut même être gratuite dans certains établissements. Toutefois, le tarif est toujours affiché lorsque le client effectue la transaction. D’autre part, les virements instantanés sont aussi sécurisés que les virements SEPA classiques. Sur le plan pratique, il est toujours possible d’effectuer ces virements instantanés depuis l’application mobile de sa banque.

Certaines applications permettent aujourd’hui d’effectuer des virements instantanés par SMS grâce au numéro de téléphone :

Paylib

Beaucoup de banques recourent à l’application Paylib pour effectuer des virements instantanés entre particuliers, mais aussi pour pouvoir payer des commerçants. Pour utiliser ce dispositif, le client doit tout d’abord télécharger Paylib sur son smartphone, et suivre les indications fournies par l’application pour configurer le compte et terminer facilement l’installation. Selon le site Paylib, « Tous les paiements réalisés avec Paylib sont sécurisés par votre banque ». L’appli est disponible dans les « stores » Google et Apple, et elle permet d’utiliser le système « Paylib entre amis » au sein de l’application bancaire du client. Pour un virement « Paylib entre amis », émetteur et destinataire doivent disposer de ce service depuis leur banque. L’émetteur doit d’abord indiquer le numéro du mobile du bénéficiaire. Si celui-ci a lui-même activé Paylib, il recevra un SMS de confirmation. Si ce n'est pas le cas, le SMS comportera un lien qui le dirigera vers le site www.entreamis.paylib.fr, où il renseignera son RIB/IBAN. Quand le transfert sera réalisé, il recevra une notification indiquant le montant, la date et l’objet du paiement.

Lydia

Avec Lydia, il est possible d’effectuer des paiements entre particuliers dans tous les pays d’Europe, quel que soit votre banque. Une solution pratique pour envoyer de l’argent à des amis, par exemple, avec un virement effectué en quelques secondes, et il suffit d’un numéro de téléphone. En plus d’autres services comme la carte bancaire universelle, qui regroupe toutes les autres cartes, le client peut aussi payer sans contact sans limite de montant, ou créer une cagnotte pour collecter de l’argent en ligne pour des occasions particulières, par exemple pour faire un cadeau groupé.

Lyf Pay

Cette appli, conçue au départ pour régler ses achats, permet aujourd’hui de réaliser des paiements entre particuliers ou de mettre en place une cagnotte, avec des paiements sécurisés. Avec Lyf Pay, on peut payer avec son téléphone mobile, envoyer de l’argent à ses amis, gratuitement, avec un simple numéro de téléphone mobile, organiser une cagnotte gratuitement, regrouper ses cartes de fidélité ou encore faire un don à une association

Pumpkin

L’appli Pumpkin cible une clientèle jeune, avec son interface moderne et dynamique. Elle permet d’effectuer immédiatement des versements d’argent sans frais et sécurisés. L’inscription est très rapide, les données sont cryptées et un code secret est demandé à chaque transaction. Le Crédit Mutuel Arkéa, Payline et MangoPay assurent la sécurité des paiements.

