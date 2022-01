Lorsqu’un entrepreneur souhaite effectuer un paiement pour acheter du matériel professionnel par exemple, il doit connaître comment fonctionne le paiement instantané. Ce type de paiement également appelé ‘’ virement instantané ‘’ permet de faciliter et d’accélérer les transactions avec une vitesse d’exécution de moins de dix secondes quelle que soit l’heure de la journée.Le paiement instantané est désormais disponible en France en 2018. Il s’agit d’un moyen de paiement qui se distingue du virement bancaire classique, qui peut prendre prés de trois jours pour être exécuté. Toutefois, il est essentiel pour tout entrepreneur de comprendre le fonctionnement de ce type de paiement et de connaître ses modalités d’exécution pour la bonne marche de son activité professionnelle.

Le paiement consiste à effectuer un transfert d’un compte bancaire professionnel vers un autre compte bancaire en l’espace de quelques secondes. Il se distingue du virement SEPA qui nécessite d’attendre entre deux et trois jours pour exécuter le paiement.

Ainsi, le paiement instantané a pour ambition de fournir une solution de transfert d’argent fiable et efficace en proposant un délai de moins de 10 secondes pour exécuter le paiement. Cela permet ainsi de faciliter grandement le quotidien des entrepreneurs et des comptables lors d’un transfert et de fluidifier les relations entre professionnels dans le cadre d’une sous-traitance ou de l’achat de matériels professionnels, en raison de la possibilité d’effectuer le paiement dans des délais très rapides.

Le paiement instantané est disponible 24/7 et a été mis en place par la Banque centrale européenne avec l’ambition affichée de fluidifier, faciliter et moderniser les systèmes de paiement. Ainsi, le plafond concernant le paiement instantané a été fixé par la BCE à hauteur de 15 000 euros.

Il s’effectue en ligne et il est nécessaire pour l’entrepreneur de se rendre sur l’espace en ligne de son établissement bancaire pour exécuter le paiement. Le caractère du paiement instantané est définitif et il sera difficile pour l’entrepreneur de l’annuler, après avoir engagé le paiement à l’encontre d’un autre compte bancaire.

Il se différencie du virement bancaire traditionnel qui s’exécute en l’espace de quelques jours, soit entre 1 et 3 jours ouvrables, avant que la somme soit disponible sur le compte du créancier. Par exemple, un virement SEPA qui sera exécuté un samedi, sera crédité seulement au plus tôt le lundi contrairement au virement instantané qui peut être exécuté à tout instant.

Il est possible d’effectuer un virement instantané par SMS à partir d’une application spécialisée ou à travers une application bancaire. Il faudra s’assurer que l’établissement de paiement ou bancaire du destinataire propose ce type de service, afin de pouvoir réceptionner les fonds.

Pour effectuer le paiement instantané, il suffira de saisir l’IBAN du destinataire à travers l’application ou sur un espace sécurisé, afin de valider la transaction. Un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage, permettra de gérer et de classifier ses différents paiements instantanés.

Quelle est la tarification d’un paiement instantané ?

La tarification d’un virement instantané est beaucoup moins chère pour les petites sommes. Certains établissements de paiement proposent ce paiement qui sera disponible dans des établissements bancaires. On peut l’assimiler ainsi à un échange d’argent entre proches et amis et il n’y aura aucun besoin de saisir le RIB du destinataire.

Certains établissements bancaires proposent le virement instantané et une tarification peut être appliquée avec certains plafonds à ne pas dépasser par jour, semaine ou mois.

Quels sont les avantages du paiement instantané ?

Les avantages du virement instantané sont multiples comme la possibilité de faciliter les transactions entre les professionnels. Ainsi, cela réduit considérablement le risque d’impayés et sera un atout non-négligeable du point de vue de la sécurité.

Cela permettra également aux entrepreneurs d’effectuer des remboursements rapidement à l’encontre des clients et permet aux banques de baisser les coûts de traitement des paiements par chèque ou argent liquide.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents