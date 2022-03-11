Comment faire un virement SEPA ?

Un virement SEPA est un moyen de paiement utilisé par les entrepreneurs et les particuliers dans l’ensemble de la zone SEPA. On dénombre différents modes de paiement SEPA comme le prélèvement SEPA, le virement instantané SEPA et le virement SEPA. Ce type de paiement permet de simplifier les transactions pour les entrepreneurs pour régler des fournisseurs et des salariés. Ainsi, depuis le 1er août 2014, le terme « SEPA » est utilisé : il s’agit de l’acronyme en Anglais de « Single Euro Payments Area » ce qui signifie en Français « espace unique de paiement en euro ».

On peut réaliser un virement SEPA dans une agence bancaire, par téléphone ou en ligne une seule fois (virement ponctuel) ou de manière récurrente (virement permanent). Ce mode de paiement s’effectue très facilement et il suffit pour l’entrepreneur d’avoir le nom/raison sociale du débiteur et son IBAN qui est le format européen du numéro de compte. Il sera également pratique pour l’entrepreneur d’utiliser des modes de paiement SEPA comme le virement instantané SEPA pour la bonne marche de son activité professionnelle.

Pour effectuer un virement SEPA, il est essentiel d’avoir des informations sur le destinataire du paiement qui permettront d�’exécuter le paiement. Les informations à acquérir sont les suivantes :

Le nom du destinataire ( pour un particulier ) ou raison sociale ( s’il s’agit d’une entreprise ),

Numéro IBAN du destinataire,

Code BIC/SWIFT

Il existe plusieurs manières d’effectuer un virement SEPA :

Virement SEPA sur Internet

Virement SEPA par Téléphone

Virement SEPA via une agence bancaire

Il est possible d’effectuer un virement bancaire en ligne que ce soit à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Vous devez vous rendre sur l’espace en ligne de l’établissement bancaire et renseigner l’ensemble des coordonnées bancaires du destinataire du virement SEPA.

L’établissement bancaire peut demander, par mesure de sécurité, une confirmation par SMS de l’ajout du bénéficiaire ou de la confirmation du virement. Il faudra ainsi, saisir le code de reçu par SMS.

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lorsque le bénéficiaire est enregistré : vous pouvez faire un virement SEPA par téléphone en contactant un conseiller afin de finaliser l’opération. Vous devrez communiquer le montant du virement SEPA, à condition que le destinataire soit déjà enregistré.

lorsque le bénéficiaire n’est pas enregistré : il faudra renseigner certaines données du destinataire comme le code BIC et l’IBAN.

Effectuer un virement SEPA par le biais d’une agence bancaire nécessite de se rendre au guichet de l’établissement bancaire. Il faudra entrer en contact avec un banquier de l’agence pour réaliser le virement SEPA.

Cette opération à travers une agence bancaire peut engendrer des frais de virement bancaire, toutefois, il est possible d’utiliser un guichet automatique au sein de l’agence, afin de se connecter sur l’espace client du compte bancaire professionnel, en vue de réaliser le virement SEPA.

Ces différentes opérations, qu’elles soient en ligne, par téléphone ou au sein de l’espace client peuvent devenir longues et fastidieuses, surtout pour un entrepreneur qui doit utiliser une solution pour collecter les paiements récurrents.

Dans le cadre d’une relation d’affaire entre un entrepreneur et un client, le virement SEPA est effectué par le client après l’émission de la facture. Ce mode de paiement peut générer des frais pour les entreprises. Du point de vue d’un entrepreneur, le virement SEPA est effectué par le client après l’émission de la facture.

Par ailleurs, l’entrepreneur n’a pas de contrôle et de visibilité sur le processus de paiement. Ce qui peut entraîner des soucis de trésorerie. Il est à noter que 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative du client, avec des moyens de paiement comme le chèque, l’espèce ou le virement SEPA.

Une méthode plus efficace dans le but de gagner du temps et de l’argent est de collecter les paiements récurrents et ponctuels avec le prélèvement automatique. Le prélèvement SEPA présente plusieurs avantages par rapport au virement SEPA.

Une fintech comme GoCardless propose aux entreprises de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients. La solution pour proposer le prélèvement SEPA afin de se faire payer est très facile à mettre et est peu coûteuse. Vous aurez la possibilité de collecter directement les sommes sur les comptes bancaires des clients à une date d’échéance précise et de gérer les mandats de prélèvement SEPA sur un tableau de bord intuitif..

Grâce à GoCardless, 97 % des paiements sont collectés à la date d’échéance. Par ailleurs, les clients de GoCardless ont constaté une baisse de 51 % des retards de paiement. Vous avez notamment la possibilité de générer vos factures avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage. Ces factures peuvent être rapprochées avec les paiements initiés par GoCardless. Ce qui vous permet d’avoir le statut du paiement de chaque facture sur un tableau de bord intuitif et très facile d’utilisation.