Il existe différents moyens de transférer de l’argent. Parmi les méthodes les plus récentes, on trouve le virement SEPA instantané. Découvrez ce qu’est le virement SEPA instantané, le montant maximal autorisé et le coût de ce service.

Qu’est-ce qu’un virement SEPA instantané ?

Le virement SEPA instantané est un service de paiement instantané proposé par les banques depuis novembre 2017. SEPA signifie “Single Euro Payments Area”. On parle aussi de “instant payment” pour qualifier le virement SEPA instantané.

Tout comme le virement SEPA classique, il s’agit d’un mouvement de fonds en euros entre deux comptes bancaires bancaires situés dans la zone SEPA.

Combien de temps prend un virement instantané ?

La particularité du virement SEPA instantané est que, comme son nom l’indique, il est particulièrement rapide. Le montant transféré apparaît sur le compte bénéficiaire en seulement 10 secondes ! Puisque son traitement est immédiat, il peut être initié à tout moment, y compris la nuit, le dimanche ou un jour férié.

Rappelons qu’un virement SEPA standard n’est pas exécuté immédiatement mais nécessite un délai de traitement. L’argent est disponible sur le compte du bénéficiaire sous 2 à 3 jours ouvrables (donc hors dimanches et jours fériés).

Virement SEPA classique ou instantané : quelles différences ?

Le virement SEPA classique et le virement SEPA instantané sont deux services complémentaires qui ont des objectifs différents.

Le virement SEPA instantané n’a pas vocation à remplacer le virement SEPA standard. Il est plutôt réservé aux transferts occasionnels et immédiats. Pour les mouvements réguliers ou programmés à l’avance, on utilisera plutôt le virement SEPA classique.

Voici les principales différences pour vous aider à choisir entre un virement SEPA classique ou instantané.

Virement SEPA instantané Virement SEPA classique Délai de traitement 10 secondes 2 à 3 jours ouvrables Peut être exécuté à tout moment Oui, 24h/24 et 7j/7 Non, le traitement n’est fait que durant les jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés) Plafond par virement 15 000 € ou moins selon les banques Plafond variable selon les banques, souvent entre 3 000 € et 5 000 € Coût par virement Souvent payant (environ 1 €) Souvent gratuit

Montant maximum d’un virement SEPA instantané

Le règlementation européenne a fixé un plafond pour les virements SEPA instantanés de 15 000 euros.

Chaque banque est libre de mettre en place un plafond plus restrictif. Pour des raisons de sécurité, de nombreuses banques choisissent d’abaisser leur plafond de virement SEPA instantané.

Combien coûte un virement SEPA instantané ?

Chez certaines banques, l’émission d’un virement SEPA instantané est gratuite lorsqu'elle est réalisée en ligne depuis l’espace client. Toutefois, de nombreux établissements facturent des frais pour un virement SEPA instantané.

Cela est une différence importante par rapport au virement SEPA classique qui est, lui, la plupart du temps gratuit.

Peut-on se faire payer avec un virement SEPA instantané ?

Lorsqu’un entrepreneur souhaite utiliser le virement SEPA instantané pour se faire payer après l’émission de la facture, il peut rencontrer plusieurs obstacles. Vous donnez au client le contrôle complet du processus de facturation. Ainsi, près de 58 % des paiements de factures des petites entreprises sont à l’initiative du client avec des moyens de paiement comme le chèque, l’espèce ou le virement SEPA instantané.

Par ailleurs, vous pouvez rencontrer des retards de paiement et des impayés sans compter le coût que peut engendrer un virement SEPA instantané. De ce fait, vous pouvez opter pour le prélèvement SEPA pour collecter les paiements sur les comptes bancaires des clients.

GoCardless propose cette solution de paiement pour les entrepreneurs qui permet d’éliminer de manière considérable les retards de paiement et les impayés. En effet, vous devrez simplement définir la date de paiement de la facture ainsi que la somme que vous pouvez générer avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage. Les résultats sont au rendez-vous avec 97 % des paiements des factures qui sont initiés avec la fintech qui sont collectés avec succès à la date d’échéance.

GoCardless est rapide et très facile à mettre en place pour l’entrepreneur sans avoir à payer des frais d’installation contrairement aux frais bancaires que peuvent engendrer le virement instantané. Il est à noter que la fintech propose le prélèvement automatique pour les paiements ponctuels et récurrents.