Combien coûte un virement instantané ?

Le virement instantané SEPA est un service de paiement qui permet aux entreprises et aux particuliers d'effectuer un paiement en quelques secondes.

Le virement instantané a été mis en place par la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de l'espace unique de paiement en euros et devient le moyen de paiement de référence.

Il est essentiel d'être conscient que des frais de transaction sont associés à un transfert instantané. Les banques commerciales et en ligne peuvent facturer les transferts instantanés et il est important de se référer aux conditions tarifaires pour arbitrer entre l'utilisation d'un virement standard et d'un transfert instantané.

La tarification peut varier en fonction de l'interface sur laquelle le transfert instantané est effectué. La tarification est généralement plus avantageuse via une application mobile ou l'espace client de votre banque.

Quels sont les frais d'un virement bancaire instantané ?

Le coût d’un virement est en moyenne pour le 1er juin 2022 de 0,94 € et ils sont généralement facturés entre 0,50 et 10 euros.1 Le coût sera généralement plus élevé lorsque le virement instantané est effectué par téléphone ou en agence (jusqu’à 14 €). 1

Voici un aperçu du coût d’un virement instantané selon les établissements bancaires / fintech :

Banque Virement instantané effectué sur internet Crédit du Nord 0.50 € Société Générale 0,80 € Nickel 1 € BNP Paribas 1 €

Il est à noter que certains établissements bancaires proposent la gratuité de ce service comme Fortuneo ou Boursorama Banque. Par ailleurs, les banques, banques en ligne ou fintech qui proposent Paylib pour effectuer le virement instantané garantit une gratuité de ce type de paiement comme plusieurs caisses régionales du Crédit Agricole.

Le virement SEPA instantané permet à l’entreprise de réduire certains coûts pour les commerçants et de réduire les frais, qu’il aurait fallu payer à des intermédiaires comme Visa, Mastercard, Paypal.

Quelles sont les limites du virement instantané pour une entreprise ?

Il existe un montant maximum pour un virement instantané. Les entreprises ne peuvent pas effectuer de virements inférieurs à 15 000 euros. Si vous êtes entrepreneur et que vous désirez effectuer un virement inférieur à 15 000 euros à un fournisseur ou un prestataire de service, vous pourrez l’envoyer au destinataire en l’espace de 10 secondes.

Toutefois, pour une somme supérieure à 15 000 euros, vous devrez avoir recours au virement SEPA traditionnel dont le délai d'exécution est différent du virement instantané. En effet, le virement SEPA implique du temps, de l’argent et de l’énergie pour l’entrepreneur. Il peut mettre du temps à être exécuté et l’entrepreneur doit explorer des solutions alternatives au virement SEPA pour se faire payer le plus tôt possible lorsqu’il n’est pas en mesure d’utiliser le virement instantané.

Ainsi, recourir au virement SEPA traditionnel implique un coût pour l’entrepreneur et permet au client d’avoir un contrôle complet du processus du paiement après l’émission de la facture. En effet, 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative du client avec des moyens de paiement comme le chèque, les espèces ou le virement SEPA :ce qui peut entraîner des retards de paiement ou des impayés.

Une fintech comme GoCardless permet de collecter directement les paiements des factures via le prélèvement SEPA. Cette solution de paiement s’applique aussi bien pour les paiements récurrents que pour les paiements ponctuels. L’entrepreneur devra simplement définir la date du paiement et la somme à prélever sur un tableau de bord intuitif et facile d’utilisation. Les résultats sont au rendez-vous avec 97 % des paiements qui sont collectés à la date d’échéance de la facture grâce à GoCardless.

Il sera en outre possible d'émettre la facture avec un logiciel de comptabilité, comme celui de l’entreprise Sage. Ces factures pourront être directement rapprochées avec les paiements exécutés par GoCardless afin d’avoir un aperçu du statut du paiement de chaque facture sur le tableau de bord de la fintech.