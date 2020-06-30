Qu'est-ce qu'un virement SEPA (SEPA Credit Transfer)?

Vous avez un virement bancaire en euros à effectuer, ou vous avez découvert un prélèvement sur votre compte avec la mention SEPA, mais vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie avant de faire un virement SEPA ?

Il existe de nombreux moyens de transférer de l’argent depuis ou vers votre compte. Le virement SEPA (SEPA Credit Transfer) en est un. Ici, nous allons vous expliquer en quoi consiste un virement SEPA, ainsi que son objectif et ses avantages.

Qu’est-ce qu’un virement SEPA ?

Tout d’abord, rappelons qu’un virement SEPA est obligatoirement libellé en euros et ce, même si le pays du compte récepteur ne fait pas partie de la zone euro.

Un virement SEPA peut être ponctuel ou régulier, en fonction des besoins. Vous pouvez donc effectuer un paiement occasionnel aussi bien que des virements permanents, mensuels, hebdomadaires... Vous renseignez alors votre banque quant à la durée, la périodicité et le montant du virement à effectuer, sans avoir à refaire l’opération à chaque fois.

Avec les nouvelles technologies mobiles, il est désormais possible de ne plus se déplacer en personne au guichet de votre banque. Il suffit d’utiliser une application sur votre smartphone. La sécurité n’est plus un problème puisque, en plus du code de sécurité, vous avez désormais la possibilité de confirmer votre identité grâce à votre empreinte digitale.

Néanmoins, que vous vous déplaciez en personne à votre banque ou que vous utilisiez le numérique pour votre virement SEPA, il est bon de savoir ce que doit contenir l’ordre de virement.

Que contient un ordre de virement SEPA ?

Les informations obligatoires sur un ordre de virement SEPA sont les suivantes. Vous devez d’indiquer :

le numéro du compte débiteur

le numéro du compte à créditer (IBAN, BIC)

le montant, en euros donc

si vous désirez que le virement soit effectué à une date ultérieure, la date d’exécution souhaitée

De manière facultative, vous pouvez rajouter :

un objet de virement (c’est l’intitulé, ou la fonction, du virement), qui permet de garder un souvenir plus précis dans votre comptabilité

la référence de facture, si pertinente

un message de quelques caractères au destinataire du paiement

Lors du paiement et dans la plupart des banques, un code de sécurité vous sera demandé, pour éviter tout risque de fraudes bancaires. En général, vous recevrez ce code instantanément sur votre téléphone, mais certaines banques fournissent un terminal spécifique.

Quels sont les objectifs du virement SEPA ?

Le virement SEPA a plusieurs objectifs :

harmoniser les normes bancaires entre les différents établissements bancaires de l’Union Européenne.

simplifier les virements en euro, à travers un traitement similaire.

gommer les disparités et les différences entre les virements en nationaux et transfrontaliers à l’intérieur de la zone SEPA.

Quels sont les avantages du virement SEPA ?

On peut également souligner les avantages du virement SEPA à l’encontre de ses entrepreneurs et des établissements bancaires.

Fluidité : il permet l’émission et la réception plus aisée d’un virement au sein de la zone SEPA.

Sécurité : ce type de virement assure au destinataire de pouvoir disposer des fonds en toute sécurité et garantit au bénéficiaire une transparence des frais.

Rapidité : le virement sepa se caractérise par sa capacité d’exécution rapide. Ce moyen de paiement est fluide et optimal à travers une garantie du délai d’exécution. Ce qui permettra à un entrepreneur qui dispose de clients ou de fournisseurs au sein de la zone SEPA de pouvoir garantir ses différentes transactions, gage d’efficacité pour son activité économique.

On dénombre le virement instantané qui est une version du virement SEPA pour les banques membres du SEPA. Ce type de paiement comme son nom l’indique permet de transférer l’argent en 10 à 20 secondes.

Il n’est pas certain que vos clients aient accès au virement instantané pour vous payer une facture. Cependant, vous avez toujours la possibilité d’émettre la facture et de demander de vous faire payer par virement SEPA. Cependant, ce moyen de paiement donne au client un contrôle complet du processus du paiement avec un manque de visibilité sur la date du paiement.

En effet, 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative du client avec des moyens de paiement comme l’espèce, le chèque ou le virement SEPA. Ce qui peut-être problématique et entraîner des retards de paiement ou des impayés.

Une fintech comme GoCardless propose le prélèvement SEPA pour collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients. La solution de paiement est très facile à mettre en place et est peu coûteuse. Vous pouvez ainsi définir la date d’échéance du paiement et la somme à prélever.

Cela vous apporte une visibilité optimale sur la date d’échéance du paiement que vous pourrez visualiser sur le tableau de bord intuitif et facile d’utilisation de GoCardless. En effet, vous avez la possibilité d’émettre la facture avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage et la rapprocher avec le paiement initié par GoCardless : les résultats sont au rendez-vous avec 97 % des paiements qui sont collectés avec succès à la date d’échéance grâce à GoCardless.

* Prix valables en août 2025. Les frais varient selon le fournisseur. ^ Basé sur une étude de marché. Les taux de succès de paiement sont variables.