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[Rapport] L’indice de réussite des paiements 2020

Nous avons analysé plus de 52 millions de paiements de 55 000 entreprises GoCardless pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les taux d’échec des paiements.

Faire défiler pour en savoir plus

Les échecs de paiement peuvent sérieusement nuire aux entreprises. Beaucoup d’entre elles les acceptent comme une fatalité, comme quelque chose à passer automatiquement en pertes et profits.

Mais qu'est-ce qu'un taux d'échec de paiement normal pour une entreprise qui encaisse des paiements récurrents ?

Vous trouverez la réponse dans notre Indice de réussite des paiements 2020, qui regorge d’informations utiles sur l’étendue et le coût des échecs de paiements.

Le rapport inclut :

  • Les taux d’échecs globaux de 2020

  • Le coût caché des paiements non encaissés

  • Des comparaisons entre différentes industries et tailles d'entreprise

  • Comment les paiements avec GoCardless se différencient des autres méthodes de paiement plus communes

  • Les taux d’échec de paiement par montant payé

Téléchargez votre copie gratuite et commencez à profiter des avantages d’une expérience de paiement optimisée.

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.