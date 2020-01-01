Paiements internationaux
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Nous avons analysé plus de 52 millions de paiements de 55 000 entreprises GoCardless pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les taux d’échec des paiements.
Les échecs de paiement peuvent sérieusement nuire aux entreprises. Beaucoup d’entre elles les acceptent comme une fatalité, comme quelque chose à passer automatiquement en pertes et profits.
Mais qu'est-ce qu'un taux d'échec de paiement normal pour une entreprise qui encaisse des paiements récurrents ?
Vous trouverez la réponse dans notre Indice de réussite des paiements 2020, qui regorge d’informations utiles sur l’étendue et le coût des échecs de paiements.
Le rapport inclut :
Les taux d’échecs globaux de 2020
Le coût caché des paiements non encaissés
Des comparaisons entre différentes industries et tailles d'entreprise
Comment les paiements avec GoCardless se différencient des autres méthodes de paiement plus communes
Les taux d’échec de paiement par montant payé
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