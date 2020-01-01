Les échecs de paiement peuvent sérieusement nuire aux entreprises. Beaucoup d’entre elles les acceptent comme une fatalité, comme quelque chose à passer automatiquement en pertes et profits.

Mais qu'est-ce qu'un taux d'échec de paiement normal pour une entreprise qui encaisse des paiements récurrents ?

Vous trouverez la réponse dans notre Indice de réussite des paiements 2020, qui regorge d’informations utiles sur l’étendue et le coût des échecs de paiements.