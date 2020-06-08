Un logiciel de comptabilité permet de respecter les différentes obligations légales pour un entrepreneur. Il est ainsi vital de choisir la meilleure solution adaptée à votre activité professionnelle pour tenir une comptabilité dans les meilleures conditions. Mais comment s’y retrouver parmi la pléthore de logiciels disponibles ?

Nous allons détailler sur cet article les différentes fonctionnalités indispensables à un bon logiciel de comptabilité. Nous vous aiderons ensuite à trouver une solution adaptée aux besoins de votre entreprise.

Vous devez notamment considérer un logiciel ou une application de comptabilité avec des fonctionnalités de base comme la sauvegarde de vos données comptables, l'importation et l’exportation des données, un dispositif pour la TVA et un tableau de bord.

Quels sont les meilleurs logiciels de comptabilité ?

Nous avons sélectionné 4 logiciels de comptabilité pour votre entreprise :

- Sage : le logiciel de comptabilité Sage est très connu parmi les éditeurs de logiciels et s’adapte particulièrement aux PME-ETI et aux PME. Sage propose notamment des fonctionnalités comme un dispositif de conformité par rapport à la loi anti-fraude à la TVA et la dématérialisation des factures. La solution est disponible en ligne ou sur mobile et propose des modules pour l’analyse comptable, les démarches fiscales et le calcul des impôts. Elle est notamment compatible avec une entreprise comme GoCardless qui s’occupe des paiements via le prélèvement SEPA après l’émission de la facture avec Sage .

- Pennylane : Il s’agit d’un logiciel de comptabilité qui permet d’automatiser le traitement des factures. Pennylane est un logiciel français qui donne la possibilité d’accéder à un tableau de bord à distance. Vous pouvez accéder à vos données à jour et créer des écritures comptables automatiques dans les journaux avec des pièces associées. Le logiciel de comptabilité propose une révision comptable pour suivre l’avancement de vos bilans comptables. Il est possible d’effectuer les différentes déclarations auprès de l’ administration fiscale avec cette solution : TVA, liasses fiscales par exemple.

- Ebp : Ebp est un logiciel français dont le siège social se situe en région parisienne. Le logiciel de comptabilité Ebp propose plusieurs services comme la synchronisation avec votre compte bancaire, la dématérialisation des factures fournisseurs. Ebp propose notamment la production de documents comptables comme un bilan ou un compte de résultat . Vous pourrez ensuite les envoyer à votre expert-comptable.

- Cegid : Cegid est un logiciel de comptabilité qui propose via sa formule « Cegid Quadra Entreprise » d’avoir accès à des fonctionnalités pour gérer une petite entreprise. Ainsi, le logiciel de comptabilité propose des fonctionnalités comme la comptabilité générale, des états comptables et financiers et une clôture annuelle. Cegid a notamment développé un tableau de bord et un module de connexion pour votre expert-comptable.

Quels sont les besoins de votre entreprise pour choisir un logiciel de comptabilité ?

Tout d’abord, il convient d’adapter le choix de votre logiciel de comptabilité à la taille de votre entreprise :

pour les TPE : les logiciels de comptabilité pour tpe offrent des fonctionnalités basiques, qui peuvent être utilisées pour générer des factures et communiquer vos informations à un expert-comptable

pour les PME : elles offrent des possibilités supplémentaires, comme la déclaration de liasse fiscale, ou la déclaration de TVA.

pour les grandes entreprises : ces logiciels de comptabilité sont mis en place spécifiquement et sur mesure, pour répondre à des besoins particuliers comme des SCI.

Comment choisir le meilleur logiciel de comptabilité ?

Il faudra choisir votre logiciel comptable en fonction de l’activité de votre entreprise. Certains sont en effet destinés spécifiquement à un métier, ou à un domaine d’activité. Un logiciel de comptabilité pourra ainsi vous permettre de :

gérer votre stock (quantité restante, renouvellement, valeur) si vous êtes dans une activité de vente.

gérer vos chantiers et matériaux si vous êtes dans le bâtiment.

La même chose existe pour des entreprises plus grandes où la production est le domaine majeur. En suivant les cycles d’achat et de production, le logiciel fait bien plus que de la simple comptabilité.

Il faut donc bien définir les besoins et la taille de votre entreprise. Cela influera notablement sur le choix du logiciel de comptabilité.

Après avoir choisi le meilleur logiciel de comptabilité, quelle solution de paiement choisir ?

Après avoir choisi le meilleur logiciel de comptabilité pour votre entreprise, il est essentiel d’envisager une solution de paiement pour se faire payer. GoCardless permet ainsi de collecter directement les paiements de vos clients sur leurs comptes bancaires et d’émettre une facture avec un logiciel partenaire avec la fintech comme Sage ou Ebp.

Vous avez ainsi la possibilité de rapprocher les factures qui sont générées via un logiciel partenaire de GoCardless et d’avoir accès sur un tableau de bord intuitif et facile d’utilisation au statut du paiement de la facture. Cela vous permet en outre de faciliter vos opérations comptables et d’avoir accès à vos différentes données sur une seule et même interface.

Les paiements sont collectés via le prélèvement SEPA et ce dispositif donne l’opportunité de réduire de manière considérable les impayés et les retards de paiement : 97,1 % des paiements initiés par la fintech sont collectés avec succès à la date d’échéance.