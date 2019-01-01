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[Webinar] Une solution de paiement optimisée, un ROI garanti !

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Une solution de paiement optimisée, un ROI garanti ! Quand le paiement va, tout va...

Acte au cœur du quotidien des usagers et des marchands, le paiement a fait l’objet de nombreuses innovations ces dernières années. Entre digitalisation des pratiques et nouvelles attentes, il se doit désormais d’être rapide, fluide et sûr pour les clients afin de soutenir l’activité et le chiffre d’affaires des commerçants.

Des paiements optimisés, c’est bon pour le business 

Offrir la meilleure expérience de paiement est devenu un impératif pour fidéliser les clients. Une solution de paiement optimale favorise l’acte d’achat ou la souscription d’un abonnement, générant des retombées positives à long terme pour votre activité. En investissant dans une solution technologique de pointe vous améliorerez durablement vos KPI business, par exemple : échecs de paiement réduits de moitié et taux de renouvellement client en hausse.

Refaire du paiement un levier de croissance 

Gestion des paiements, recouvrement des impayés, relances à répétition… Le paiement représente un centre de coûts pour votre entreprise ? Il est temps de repenser la façon dont vous encaissez vos revenus. Le traitement manuel des échecs de paiement coûte chaque année des millions d’euros aux entreprises. Une solution de paiement optimisée vous fera gagner du temps et de l’argent.

Regardez notre webinar et découvrez :

  • si vous proposez les bonnes solutions de paiement à vos clients,

  • comment choisir votre future solution de paiement,

  • comment générer un ROI garanti. 

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.