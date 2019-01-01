Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Croissance

[Webinar] Adaptez vos paiements comme un pro du cloud

Il n'est jamais trop tard !

Faire défiler pour en savoir plus

Pourquoi les entreprises SaaS/ Cloud-native doivent-elles aussi optimiser leurs paiements ?

En 2020, les startups françaises cloud-native et SaaS (Software as a Service) ont représenté 50 % des levées de fonds, cumulant 2,8 milliards d’euros. Ce qui explique cet engouement ? Une tendance de fond accélérée par la pandémie et la digitalisation des usages.

Pourtant, ces entreprises ne sont pas à l’abri des défis. En particulier, les problèmes liés aux paiements et à la rétention client qui freinent leur croissance. Churn involontaire, flux de recouvrement coûteux ou encore faible prévisibilité de la trésorerie menacent la survie de ces sociétés essentielles à la numérisation des économies.

Concrètement pour les entreprises SaaS/ Cloud-native, il s’agit :

  • d’accélérer leur croissance et time-to-market tout en diminuant les coûts,

  • d’optimiser les processus de paiement en évitant les chasses aux impayés,

  • de garantir leur attractivité auprès des investisseurs, 

  • de renforcer la visibilité de leur trésorerie en temps réel,

  • d’améliorer l’expérience client.

Pour en savoir plus, rendez-vous le jeudi, 2 décembre à 11h00.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.