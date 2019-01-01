Pourquoi les entreprises SaaS/ Cloud-native doivent-elles aussi optimiser leurs paiements ?

En 2020, les startups françaises cloud-native et SaaS (Software as a Service) ont représenté 50 % des levées de fonds, cumulant 2,8 milliards d’euros. Ce qui explique cet engouement ? Une tendance de fond accélérée par la pandémie et la digitalisation des usages.

Pourtant, ces entreprises ne sont pas à l’abri des défis. En particulier, les problèmes liés aux paiements et à la rétention client qui freinent leur croissance. Churn involontaire, flux de recouvrement coûteux ou encore faible prévisibilité de la trésorerie menacent la survie de ces sociétés essentielles à la numérisation des économies.