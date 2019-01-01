Paiements internationaux
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En 2020, les startups françaises cloud-native et SaaS (Software as a Service) ont représenté 50 % des levées de fonds, cumulant 2,8 milliards d’euros. Ce qui explique cet engouement ? Une tendance de fond accélérée par la pandémie et la digitalisation des usages.
Pourtant, ces entreprises ne sont pas à l’abri des défis. En particulier, les problèmes liés aux paiements et à la rétention client qui freinent leur croissance. Churn involontaire, flux de recouvrement coûteux ou encore faible prévisibilité de la trésorerie menacent la survie de ces sociétés essentielles à la numérisation des économies.
d’accélérer leur croissance et time-to-market tout en diminuant les coûts,
d’optimiser les processus de paiement en évitant les chasses aux impayés,
de garantir leur attractivité auprès des investisseurs,
de renforcer la visibilité de leur trésorerie en temps réel,
d’améliorer l’expérience client.
Pour en savoir plus, rendez-vous le jeudi, 2 décembre à 11h00.