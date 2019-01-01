Paiements internationaux
Avec les paiements échelonnés, vous pouvez fractionner le coût d’un achat en montants plus faciles à gérer pour vos clients. Boostez vos taux de conversion ! Un atout de plus pour vos paiements.
Avec GoCardless, vous pouvez prélever des paiements récurrents flexibles et offrir davantage de contrôle à vos clients, quelle que soit la fréquence : hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Par exemple, vous pouvez répartir un montant de 1 000 € en trois paiements mensuels : un premier versement de 500 €, les deux suivants de 250 €.
Avec GoCardless, vous pouvez diviser la somme à payer en échéances de même montant, par exemple : 3 000 € sur trois mois à raison de 1 000 € par mois. Une fois le plan de paiement terminé, les prélèvements s’arrêtent automatiquement.
Évitez les frais élevés de paiement par carte bancaire en facturant par prélèvement automatique. Réduisez le coût de vos paiements de 56%.
Visualisez facilement le statut de chaque paiement, pour tout client et à tout moment. Et si vous connectez GoCardless à votre logiciel comptable, le rapprochement est automatique.
Vous n’avez plus besoin de compter sur vos clients pour être payé à temps. Gagnez un temps précieux sur toute la partie relance des paiements.
Utilisez notre tableau de bord intuitif ou connectez GoCardless aux logiciels que vous utilisez déjà.
Réduisez les échecs de paiement.
Collectez avec succès 99 % des paiements ponctuels instantanés, et 97,3 % des paiements récurrents automatisés, dès la première tentative.
Source : Taux de réussite des paiements GoCardless, 2025
“Grâce à Success+, notre taux de réussite des paiements avoisine les 100 %, ce qui est bien évidemment nettement supérieur à celui des cartes.”Paul Mondollot, vice-président de la planification et de l’analyse financière, Aircall
Catégories de partenariat
Vous pouvez utiliser GoCardless via le tableau de bord, une intégration personnalisée, ou un partenaire. Si vous utilisez déjà un logiciel de facturation, de comptabilité, ou de CRM, il est très simple de connecter GoCardless à votre compte via notre intégration.
Tarification à l’usage, avec de faibles frais de transaction et aucun abonnement mensuel. Démarrez en quelques minutes.
Comment ça marche
Démarrez sans engagement. Renseignez quelques informations sur votre entreprise à des fins de sécurité, vérifiez votre compte et commencez à collecter des paiements dématérialisés, sans tracas.
Gérez tout depuis notre tableau de bord en ligne facile à utiliser, ou connectez GoCardless en toute fluidité à plus de 350 systèmes partenaires pour tout centraliser depuis votre outil habituel.
Ajoutez GoCardless à vos factures, à votre site web ou tout autre point de contact., Pour automatiser les paiements d’un client, redirigez-le vers un formulaire en ligne afin qu’il effectue une configuration rapide (une seule suffit).
Notre équipe d’assistance qualifiée, plusieurs fois récompensée, est à votre disposition à tout moment pour vous aider. Contactez-nous par e-mail ou par téléphone, ou consultez nos guides pratiques dans notre Centre d’aide.