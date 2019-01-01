Skip to content

Collectez des paiements échelonnés

Avec les paiements échelonnés, vous pouvez fractionner le coût d’un achat en montants plus faciles à gérer pour vos clients. Boostez vos taux de conversion ! Un atout de plus pour vos paiements.

Paiements échelonnés, la solution idéale pour :

Collecter des paiements de montant variable

Avec GoCardless, vous pouvez prélever des paiements récurrents flexibles et offrir davantage de contrôle à vos clients, quelle que soit la fréquence : hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Par exemple, vous pouvez répartir un montant de 1 000 € en trois paiements mensuels : un premier versement de 500 €, les deux suivants de 250 €.

Prélever des paiements de même montant

Avec GoCardless, vous pouvez diviser la somme à payer en échéances de même montant, par exemple : 3 000 € sur trois mois à raison de 1 000 € par mois. Une fois le plan de paiement terminé, les prélèvements s’arrêtent automatiquement.

Oubliez les frais coûteux

Évitez les frais élevés de paiement par carte bancaire en facturant par prélèvement automatique. Réduisez le coût de vos paiements de 56%.

Automatisez la gestion des paiements

Visualisez facilement le statut de chaque paiement, pour tout client et à tout moment. Et si vous connectez GoCardless à votre logiciel comptable, le rapprochement est automatique.

Mettez fin aux paiements tardifs

Vous n’avez plus besoin de compter sur vos clients pour être payé à temps. Gagnez un temps précieux sur toute la partie relance des paiements.

Connectez vos outils existants

Utilisez notre tableau de bord intuitif ou connectez GoCardless aux logiciels que vous utilisez déjà.

Des taux d’échec des paiements aussi bas que 0,5%

Réduisez les échecs de paiement.

Collectez avec succès 99 % des paiements ponctuels instantanés, et 97,3 % des paiements récurrents automatisés, dès la première tentative. 

Source : Taux de réussite des paiements GoCardless, 2025

“Grâce à Success+, notre taux de réussite des paiements avoisine les 100 %, ce qui est bien évidemment nettement supérieur à celui des cartes.”

Paul Mondollot, vice-président de la planification et de l’analyse financière, Aircall

Comment ça marche

Catégories de partenariat

Connectez votre logiciel

Vous pouvez utiliser GoCardless via le tableau de bord, une intégration personnalisée, ou un partenaire. Si vous utilisez déjà un logiciel de facturation, de comptabilité, ou de CRM, il est très simple de connecter GoCardless à votre compte via notre intégration.

    Connectez votre logiciel
    Connectez votre logiciel

    Utilisé par plus de 100 000 entreprises. Dans le monde entier.

    • Un gain de temps et de productivité

      "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

    • Optimisation de la trésorerie

      “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

    • Réduction du churn

      “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

    • Taux de paiement optimisé

      “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

    • Des paiements à toute épreuve

      "Nous préférons le prélèvement, car il s’agit d’une méthode de type « pull » que nous pouvons contrôler et qui n’engendre pas de frais conséquents comme avec les cartes bancaires."

    Prêt à tester les paiements échelonnés ?

    Créer un paiement échelonné

    Tarification à l’usage, avec de faibles frais de transaction et aucun abonnement mensuel. Démarrez en quelques minutes.

    Créer un paiement échelonné

