Principaux avantages 96% taux de réussite des paiements. €200,000 récupéré grâce à Success+. 1,5 jour économisé par mois. 7 à 10 jours délais de recouvrement, contre 30 jours pour virement bancaire.

Des paiements à toute épreuve

Aircall est un système de téléphonie d’entreprise basé dans le Cloud. Il s’intègre à tous les principaux outils CRM tels que Salesforce, HubSpot et Intercom afin d’aider les équipes commerciales et de support à être plus performantes et à augmenter la satisfaction des clients grâce au pouvoir des conversations.

« Ce qui est formidable avec Aircall, c’est à quel point le système est simple et rapide à configurer », déclare Paul Mondollot, vice-président de la planification et de l’analyse financière. « Aujourd’hui, nous comptons environ 20 000 clients dans près de 100 pays. »

Pour veiller à ce que son expérience client fluide le reste jusqu’au bout, Aircall permet à ses clients de choisir leur mode de paiement : carte bancaire, virement ou prélèvement bancaire. Mais comme l’explique Paul, chez Aircall, un favori se détache nettement : « Nous préférons le pr élèvement, car il s’agit d’une méthode de type « pull » que nous pouvons contrôler et qui n’engendre pas de frais conséquents comme avec les cartes bancaires. Et en plus, c’est la seule qui soit entièrement automatisée. »

Et la raison pour laquelle le prélèvement est aussi intéressant financièrement et entièrement automatisé ? C’est parce que Aircall utilise GoCardless.

Une automatisation en toute simplicité

« Notre ancien système nous obligeait à intégrer et à gérer chaque programme de paiement et les mandats rattachés par nous-mêmes », souligne Paul. « Nous souhaitions développer le prélèvement bancaire, car cette solution est plus rentable que les cartes. Mais c’était compliqué, parce que nos équipes doivent pouvoir se consacrer au développement de solutions qui répondent aux besoins de nos clients, et pas au développement de solutions de paiement. »

Désormais, GoCardless se charge de la connexion avec les différents programmes de paiement utilisés par Aircall à travers le monde, et une simple intégration API avec son système ERP permet d’automatiser la facturation, le prélèvement et les rapprochements.

Moins d’efforts, plus d’argent

« Nous adorons GoCardless, car leur solution n’exige aucun effort de notre part », déclare Keaton Bolt, responsable des comptes débiteurs et des encaissements. « Dès qu’une facture est créée, l’ordre de paiement est envoyé à GoCardless pour être traité, avant d’être automatiquement rapproché dans nos systèmes. Et pour couronner le tout, c’est l’option la moins chère. »

Nous adorons GoCardless, car leur solution n’exige aucun effort de notre part.

Marcelo Costa, comptable des comptes débiteurs chez Aircall, explique l’impact de cette automatisation à la fois sur son travail quotidien et sur le flux de trésorerie de l’entreprise.

« GoCardless me facilite vraiment la vie et me fait gagner environ une journée et demie de travail par mois », précise-t-il. « Et pour chaque client qui paye par prélèvement avec GoCardless, nos délais de recouvrement sont de l’ordre de 7 à 10 jours contre environ 30 jours pour les paiements par virement bancaire. »

Un taux de réussite des paiements proche de 100 %

Aircall utilise Success+ de GoCardless pour représenter automatiquement les paiements qui ont échoué et ainsi éviter à l’équipe de devoir contacter les clients eux-mêmes. Cette fonction s’appuie sur l’intelligence des données de paiement de GoCardless pour retenter le prélèvement d’un paiement au moment où il a le plus de chances d’aboutir.

« Nous avons dû nous-mêmes concevoir un mécanisme de relance des paiements par cartes bancaires en partant de rien. Alors, lorsque nous avons appris que GoCardless s’en était déjà chargé pour les prélèvements, vous pouvez imaginer notre soulagement », ajoute Paul.

Grâce à Success+, notre taux de réussite des paiements avoisine les 100 %, ce qui est bien évidemment nettement supérieur à celui des cartes.

D’ailleurs, depuis qu’Aircall a commencé à utiliser GoCardless, Success+ a réussi à récupérer un grand nombre des paiements qui avaient échoué, le tout sans intervention manuelle. « Depuis que nous utilisons GoCardless, nous avons pu récupérer plus de 200 000 euros grâce à Success+ », souligne Keaton.

Place au développement

Aircall peut également compter sur l’assistance d’un responsable du succès client joignable par téléphone en cas de besoin. Il s’agit d’une source régulière d’aide et d’inspiration.

« La possibilité de contacter notre CSM signifie que si nous avons un problème ou une question, nous pouvons soumettre un ticket et obtenir la solution généralement sous 24 heures. Et notre contact nous aide également à tirer pleinement profit de toutes les fonctions disponibles », précise Marcelo. « Ce type d’assistance nous permet d’être totalement confiants, et si nous y rajoutons notre taux de réussite global, il est clair que nous tenons vraiment à ce que GoCardless traite tous nos paiements à l’avenir. À seulement 20 % aujourd’hui, il reste beaucoup de place pour le développement. »

Ce n’est que le début

Et Paul vise encore bien plus haut : « Nous avons dépassé les 100 millions d’euros en revenus annuels récurrents et notre objectif se tourne maintenant vers le milliard d’euros. GoCardless sera un partenaire clé pour assurer un développement efficace jusqu’à ce niveau. »

Et l’opportunité de renforcer les liens avec GoCardless est un aspect qui lui tient personnellement à cœur.