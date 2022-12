Le numérique s’invite partout dans la vie des entreprises. Celles-ci s’engagent dans leur transformation numérique, pas à pas, et cherchent des solutions leur permettant de gagner en agilité et efficacité (opérationnelle).

La startup PayFit, spécialisée dans les ressources humaines (RH) nouvelle génération, l’a bien compris et s’est donnée pour mission de dépoussiérer la fonction RH et plus précisément tout ce qui touche à la paie.

Lancée en avril 2016 par Ghislain de Fontenay, Firmin Zocchetto et Florian Fournier, PayFit fournit aux PME françaises et européennes une plateforme automatisant la gestion de la paie et des processus RH. PayFit simplifie ainsi la vie des employeurs et des employés, leur fait gagner du temps et rend enfin leur « expérience de la paie » fluide, agréable et intuitive.

Depuis son lancement, la startup connaît une croissance exponentielle, enchaînant les levées de fonds avec succès. Pour sécuriser son chiffre d’affaires et soutenir son développement à l’international, elle a choisi le prélèvement automatique via GoCardless, une solution de collecte des paiements récurrents partout dans le monde.

Le prélèvement, un choix évident pour PayFit et ses clients

Proposée sous la forme d’un abonnement mensuel, l’offre de PayFit permet aux PME d’automatiser la paie de leurs salariés et la gestion des processus RH répétitifs : édition des bulletins de paie, absences et congés, notes de frais, suivi des temps de travail… Chaque mois, elle encaisse les paiements de ses clients par prélèvement automatique : « Le prélèvement permet de maîtriser l’encaissement du chiffres d’affaires avec beaucoup moins de contraintes que la carte bancaire », explique Francis Saillard, responsable financier chez PayFit.

Par rapport au virement, le prélèvement offre une maîtrise des flux puisque nous allons nous-mêmes chercher le cash, au lieu d'attendre que le client veuille bien nous transférér les fonds.

Parmi les différents modes de paiement proposés, tous les clients de PayFit (quelques 3000 entreprises) ont opté pour le prélèvement automatique, ils n’ont eu qu’à signer un mandat et renseigner leurs coordonnés bancaires. « C’est bien plus simple pour eux que de penser à faire un virement chaque mois », illustre Francis Saillard. Les impacts positifs sur la trésorerie et les processus de PayFit sont là : l’entreprise a économisé un salarié à temps plein sur la relance clients pour le paiement des factures.

Grâce à la sécurisation des paiements liée à l’utilisation du prélèvement, le recouvrement n’est même pas encore un sujet chez nous.

Un moyen efficace de réduire le churn et le risque d’impayés pour les PME, y compris celles qui sont positionnées sur des segments de marché en croissance : « Pour toute entreprise, en particulier les PME et les startups, le cash, c’est vraiment le nerf de la guerre », rappelle Francis Saillard.

GoCardless, pour prélever des paiements dans toute l’Europe

PayFit encaisse ses prélèvements récurrents via GoCardless, intégré en API dans son système transactionnel. « L’un des atouts de la solution GoCardless, c’est qu’elle est déjà implantée à l’international. Il était très important pour nous de choisir un prestataire présent dans nos futurs pays d’implantation. C’est une réelle opportunité », précise Francis Saillard.

Présent en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume Uni, PayFit s’apprête à lancer ses services en Italie très prochainement. Son ambition : accompagner les PME dans toute l’Europe. « Dans chaque nouveau pays, on va déployer le prélèvement automatique via GoCardless », assure-t-il, soulignant aussi la pertinence de l’outil quel que soit le système de paiement.

« Depuis que je suis arrivé chez PayFit, j’ai lancé la solution dans trois nouveaux pays avec trois systèmes transactionnels différents, mais une seule API pour la collecte des paiements. Avec GoCardless, l’API demeure la même malgré les différences réglementaires entre les zones SEPA et BACS par exemple ». Résultat : un lancement fluide et un modèle facile à répliquer partout dans le monde.

Dans chaque nouveau pays, on va déployer le prélèvement automatique via GoCardless.

Outil intuitif, accompagnement humain

PayFit sait tirer tout le potentiel de la solution GoCardless et de ses équipes. En scellant cette collaboration, PayFit s’est offert de la sérénité et un confort d’usage. Sérénité car tout est automatisé et le taux de paiement est optimisé. Confort, car le parcours d’intégration et d’usage s’est fait sans tension, tant du côté de PayFit que du côté de ses clients.

L’autre force de l’outil GoCardless, c’est son côté ergonomique. « De l’intégration technique à l’expérience utilisateur, GoCardless est très intuitif. Tout est compréhensible et la prise en main est très facile. Quand bien même on aurait des difficultés, on a les super équipes de GoCardless qui nous accompagnent », affirme Francis Saillard, que ce soit pour la mise en place de nouvelles fonctionnalités, ou l’utilisation optimale de l’outil.

Fun Fact : « Une anecdote à partager. Sur un client nous avons eu du mal à nous faire payer. On a cherché d’où venait le problème. En fait, c’était le seul client pour lequel, par erreur, nous n’avions pas activé GoCardless.» dit le CEO de PayFit, Firmin Zocchetto.