Cette déclaration d’accessibilité s’applique aux sites gocardless.com et pay.gocardless.com.

Ces domaines sont gérés par GoCardless. Nous souhaitons qu’autant de personnes que possible puissent utiliser nos services. Cela signifie, par exemple, que vous devez être en mesure de :

modifier les couleurs, les niveaux de contraste et les polices à l’aide des paramètres du navigateur ou de l’appareil

zoomer jusqu’à 400 % sans que le texte ne déborde de l’écran

naviguer dans la plupart du site web à l’aide d’un clavier ou d’un logiciel de reconnaissance vocale

écouter la plupart du site web à l’aide d’un lecteur d’écran (y compris les versions les plus récentes de JAWS, NVDA ou VoiceOver)

Nous avons également simplifié autant que possible la compréhension du texte du site web. AbilityNet vous donne des conseils pour que votre appareil soit plus facile à utiliser si vous souffrez d’un handicap.

Dans quelle mesure nos produits sont-ils accessibles ?

Nous savons que certaines parties de ce site web ne sont pas entièrement accessibles :

vous ne pouvez pas modifier la hauteur de ligne ou l’espacement du texte

la plupart des documents PDF les plus anciens ne sont pas entièrement accessibles au logiciel de lecture d’écran

vous ne pouvez pas passer directement au contenu principal lorsque vous utilisez un lecteur d’écran

Notre tableau de bord fait actuellement l’objet d’un audit et des mesures correctives sont en cours de développement.

Si vous rencontrez des problèmes non répertoriés sur cette page ou si vous pensez que nous ne répondons pas aux exigences d’accessibilité, contactez notre équipe d’assistance en créant un ticket dans notre centre de service client.

Si vous avez besoin d’informations sur ce site web sous un format différent, tel qu’un PDF accessible, une impression en grand format, une lecture facile, un enregistrement audio ou du braille :

Nous examinerons votre demande et vous répondrons dans un délai de six jours ouvrables.