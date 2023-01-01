Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Nous nous engageons à rendre GoCardless accessible à tous. Découvrez ce que nous faisons pour y parvenir.
Cette déclaration d’accessibilité s’applique aux sites gocardless.com et pay.gocardless.com.
Ces domaines sont gérés par GoCardless. Nous souhaitons qu’autant de personnes que possible puissent utiliser nos services. Cela signifie, par exemple, que vous devez être en mesure de :
modifier les couleurs, les niveaux de contraste et les polices à l’aide des paramètres du navigateur ou de l’appareil
zoomer jusqu’à 400 % sans que le texte ne déborde de l’écran
naviguer dans la plupart du site web à l’aide d’un clavier ou d’un logiciel de reconnaissance vocale
écouter la plupart du site web à l’aide d’un lecteur d’écran (y compris les versions les plus récentes de JAWS, NVDA ou VoiceOver)
Nous avons également simplifié autant que possible la compréhension du texte du site web. AbilityNet vous donne des conseils pour que votre appareil soit plus facile à utiliser si vous souffrez d’un handicap.
Nous savons que certaines parties de ce site web ne sont pas entièrement accessibles :
vous ne pouvez pas modifier la hauteur de ligne ou l’espacement du texte
la plupart des documents PDF les plus anciens ne sont pas entièrement accessibles au logiciel de lecture d’écran
vous ne pouvez pas passer directement au contenu principal lorsque vous utilisez un lecteur d’écran
Notre tableau de bord fait actuellement l’objet d’un audit et des mesures correctives sont en cours de développement.
Si vous rencontrez des problèmes non répertoriés sur cette page ou si vous pensez que nous ne répondons pas aux exigences d’accessibilité, contactez notre équipe d’assistance en créant un ticket dans notre centre de service client.
Si vous avez besoin d’informations sur ce site web sous un format différent, tel qu’un PDF accessible, une impression en grand format, une lecture facile, un enregistrement audio ou du braille :
créez un ticket d’assistance dans notre centre de service client
appelez le +33 1 70 37 71 23
Nous examinerons votre demande et vous répondrons dans un délai de six jours ouvrables.