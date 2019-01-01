Paiements internationaux
Nous nous engageons à rendre GoCardless accessible à tous. Découvrez ce que nous faisons pour y parvenir.
Nous nous engageons à rendre notre site Web et nos produits accessibles à tous et visons à :
Résoudre les problèmes de non-conformité mis en évidence dans notre audit d’accessibilité externe, notamment ceux trouvés dans notre tableau de bord
Intégrer des améliorations en matière d’accessibilité aux prochaines versions de nos produits
Améliorer les compétences de nos équipes en ce qui concerne une conception accessible par le biais de formations et d’ateliers
Intégrer des outils et des processus de conception accessibles au sein des équipes de développement
Effectuer des tests réguliers afin de contrôler le maintien de la conformité aux directives WCAG 2.2 AA