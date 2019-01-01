Nous nous engageons à rendre notre site Web et nos produits accessibles à tous et visons à :

Résoudre les problèmes de non-conformité mis en évidence dans notre audit d’accessibilité externe, notamment ceux trouvés dans notre tableau de bord

Intégrer des améliorations en matière d’accessibilité aux prochaines versions de nos produits

Améliorer les compétences de nos équipes en ce qui concerne une conception accessible par le biais de formations et d’ateliers

Intégrer des outils et des processus de conception accessibles au sein des équipes de développement