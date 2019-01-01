Skip to content

Déclaration d’accessibilité

Nous nous engageons à rendre GoCardless accessible à tous. Découvrez ce que nous faisons pour y parvenir.

Comment nous améliorons l’accessibilité

Nous nous engageons à rendre notre site Web et nos produits accessibles à tous et visons à :

  • Résoudre les problèmes de non-conformité mis en évidence dans notre audit d’accessibilité externe, notamment ceux trouvés dans notre tableau de bord

  • Intégrer des améliorations en matière d’accessibilité aux prochaines versions de nos produits

  • Améliorer les compétences de nos équipes en ce qui concerne une conception accessible par le biais de formations et d’ateliers

  • Intégrer des outils et des processus de conception accessibles au sein des équipes de développement

  • Effectuer des tests réguliers afin de contrôler le maintien de la conformité aux directives WCAG 2.2 AA

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.