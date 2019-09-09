Retards de paiement de factures : Peut-on les éviter ?

Avec 35 % de factures impayées ou incorrectes par mois en moyenne, selon une étude menée par Attest et commissionnée en juillet 2021 par GoCardless, difficile d’ignorer cette source de stress omniprésente pour les entreprises.

Pourtant, il existe aujourd’hui des moyens sûrs pour garantir le paiement des factures dans les temps et une trésorerie saine, tout en y consacrant moins de temps et améliorant l’expérience client.

Que veut dire retards de paiement de factures ?

Tout d’abord, une facture en retard signifie que le paiement n’a toujours pas été reçu au terme de l’échéance indiquée dans les conditions de paiement de la facture émise pour le bien ou service fourni.

Dans ce cas, il existe un ensemble de mesures possibles à prendre allant de la simple relance jusqu’à la procédure judiciaire à l’encontre des mauvais payeurs.

Le Code du Commerce prévoit également la possibilité d'exiger des pénalités ainsi que certaines indemnités de retard de paiement.

Attention aux obligations légales en matière de pénalités de retard de paiement

Il est obligatoire de mentionner dans les Conditions Générales de Ventes de vos documents les délais à respecter et modalités de calcul des pénalités de retard de paiement.

Les retards de paiement de factures varient-t-il en fonction des méthodes de paiements

Bien sûr, il existe des bonnes pratiques de communication à mettre en place avec les clients pour favoriser le paiement des factures dans les temps. Mais les méthodes de paiement proposées en elles-mêmes ont aussi un impact sur les délais.

Deux principales causes de retard liées aux modes de paiement :

1. Les méthodes de paiement 'push'

Ce sont toutes les méthodes de paiements qui sont à l’initiative du payeur, que ce soit l’envoi d’un chèque, un paiement par carte bancaire ou un virement depuis son compte. Ces méthodes de paiement donnent certes un contrôle total au client, mais demandent aussi plus d’actions de sa part.

Une fois le bien ou service fourni, le client reçoit la facture correspondante. Il doit alors la traiter, préparer le moyen de paiement, décider de la date, notifier sa banque, etc. Bien que les modalités de paiement aient été convenues entre le marchand et le client au préalable, il existe à chaque étape une possibilité de retard ou d’erreur.

De plus, le marchand qui a émis la facture n’a plus aucune visibilité sur l’état d’avancement du paiement après l’envoi de la facture.

2. Les informations de carte bancaire expirées

Certains font le choix de méthodes de paiement pull, c'est-à-dire par prélèvement à l’initiative du marchand. C’est un choix courant pour les services par abonnement par exemple. Mais ces informations bancaires expirent et sont susceptibles d’engendrer des retards ou des défauts de paiement, voire même l’attritionde clients.

Le paiement par carte engendre en outre des frais relativement élevés à chaque transaction.

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Le prélèvement automatique peut-il contribuer à réduire les retards de paiement de factures?

Le prélèvement automatique est une méthode de paiement 'pull' qui donne le contrôle sur les délais de paiement au marchand et présente des taux d’échec bien plus bas, 4 % de -l’attrition due aux échecs de paiements contre 14 % par carte bancaire. Plus sûr que les méthodes de paiement classiques, le prélèvement automatique permet de transférer de l’argent directement d’un compte bancaire à un autre.

Après obtention de l’accord du client et une notification initiale à sa banque, cette première mise en place permet au marchand de déclencher tous les futurs paiements selon des échéances établies au préalable avec le client. En plus du contrôle des délais de paiements, le marchand peut réduire le temps consacré aux factures.

Des coordonnées bancaires de compte qui n’expirent pas ne sont pas la seule garantie qu’offre ce mode de paiement. En Europe, les prélèvements automatiques passent par le réseau interbancaire SEPA qui permet des transferts sécurisés avec des mesures anti-fraude.

Le prélèvement automatique avec GoCardless

GoCardless est un spécialiste du prélèvement automatique SEPA qui gère l'ensemble du processus de recouvrement en votre nom. GoCardless vous permet d'être payé à temps et sa mise en place est simple et rapide. Sans contrat ni engagement préalable, il n'y a aucun risque avec GoCardless.

Le prélèvement automatique étant plus abordable et plus fiable que les paiements par carte, vous économisez de l'argent sur le recouvrement des paiements. GoCardless peut également éliminer les retards de paiement en automatisant le recouvrement, ce qui atténue les problèmes de trésorerie. De plus, à travers plus de 200 intégrations logicielles, GoCardless permet d'automatiser la gestion administrative manuelle des finances, vous faisant ainsi gagner un temps précieux à vous et à votre équipe financière.

Le prélèvement automatique est également plus facile et plus sûr pour vos clients, qui le préféreront aussi.

Soyez payé(e) en temps et en heure à tous les coups avec GoCardless. Prenez le contrôle de votre trésorerie et dites adieu aux retards de paiements et aux frais de transaction coûteux. En savoir plus S'inscrire

Le prélèvement automatique accessible aux PME et auto-entrepreneurs

Le prélèvement automatique a toujours été accessible aux grandes entreprises capables de présenter les garanties nécessaires à leur institution bancaire, un pré-requis parfois difficile d’accès pour les plus petites entreprises.

Grâce à GoCardless, les PME et auto-entrepreneurs peuvent aussi proposer le prélèvement automatique à leurs clients. Les prélèvements sont mis en place de manière simple et automatisée via la plateforme de gestion.

La réconciliation de factures manuelle et chronophage qui dépend le plus souvent de fichiers .cvs envoyés à sa banque est entièrement automatisée avec GoCardless. Selon les données clients, GoCardless permet de réduire de 59 % le temps consacré à la gestion des factures. pour une économie de temps et d’argent, moins d’erreurs et moins de stress.

Prévoir ses paiements avec précision grâce au tableau de bord GoCardless

Le tableau de bord GoCardless centralise toutes les informations au même endroit :

Vue en direct de l’état d’avancement des paiements

Gestion des factures en ligne automatisée

Programmation des dates de prélèvement et envoi des notifications automatiques

Jusqu’à 3 tentatives de prélèvement avant l’envoi d’une notification d’échec, résultant en 97,1 % des paiements au total collectés avec succès dans les temps (données produits GC 2021)

Les informations en temps réel sur sa trésorerie permettent une meilleure planification de sa stratégie financière.

Une gestion simplifiée pour le client également

Si la mise en place du prélèvement automatique donne une meilleure visibilité et un plus grand contrôle au marchand, elle présente également de sérieux avantages pour ses clients. Après l’accord initial, plus aucune action n’est nécessaire de sa part. Tout en restant informé des paiements grâce aux notifications préalables, il économise son temps et simplifie ses démarches grâce à un système sécurisé. Selon la dernière étude YouGov commissionnée par GoCardless sur les préférences payeurs, le paiement bancaire est considéré comme la méthode la plus fiable pour 89 % des clients.

Consolider sa relation avec le client

Fini les conversations inconfortables au sujet de factures en retard. En plus d’offrir une bonne expérience utilisateur au client, toute la procédure de facturation est automatisée.

Vous pouvez concentrer vos échanges sur des activités productives et la consolidation de votre relation.