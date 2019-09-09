Moyen de paiement en ligne : Digitaliser la chaîne de paiement

On assiste à l’émergence des moyens de paiement digitaux avec le développement des transactions en ligne. En effet, il est désormais commun pour les entreprises et les administrations de digitaliser la chaîne de paiement.

Vous payez certainement en ligne votre facture d’électricité pour votre local commercial ou vos impôts et cotisations sociales. Les moyens de paiement digitaux sont presque devenus la norme et vont bientôt devenir incontournables dans les paiements.

Bien entendu, vous devez prendre connaissance des moyens de paiement digitaux que vous pouvez proposer à votre clientèle.

Pourquoi digitaliser la chaîne de paiement ?

En bout de chaîne du processus commercial, les moyens de paiement représentent souvent un levier efficace pour accélérer les délais de paiement. D’autant qu’à l’heure du digital, l’automatisation des moyens de paiement tend à se démocratiser et que les solutions facilitant leur mise en œuvre commencent à émerger.

Pourquoi la carte bancaire est un des moyens de paiement digitaux incontournable ?

Les paiements via des cartes bancaires sur des terminaux mobiles de paiement sont désormais devenus monnaie courante : 65 % de la consommation courante en France est réglée avec une carte CB.*

Ils contribuent par ailleurs à limiter les frais inhérents aux démarches de relance client ». Sur les sites de e-commerce deux types de modèles de paiement peuvent ainsi être mis en place.

Service de processing : le service de processing permet à l’e-marchand de disposer d’un contrat avec sa banque et il perçoit directement le produit de ses ventes sur son compte bancaire.

Service de collecting : une société tierce (type Paypal) encaisse les ventes réalisées sur le site e-commerce et reverse au marchand les sommes minorées d’une commission. Cela évite la souscription d’un contrat de vente à distance auprès d’une banque, les fournisseurs du service se chargeant des encaissements, moyennant des frais de commissions qui restent cependant assez élevés.

*(Source: cartes-bancaires.com)

Quels sont les différents moyens de paiement digitaux ?

Les moyens de paiement digitaux sont divers et variés et peuvent vous offrir de nombreuses opportunités pour digitaliser votre processus de paiement. Voici une liste non-exhaustive des principaux moyens de paiement digitaux :

- Les applications mobiles : à l’heure du Smartphone et du développement du e-commerce, il est désormais courant d’acheter avec son appareil mobile. Les applications de paiement mobiles permettent ainsi d’exécuter un paiement via sa carte bancaire. On dénombre des entreprises comme Google Pay ou Samsung Pay.

- Wallets : également nommés « portefeuilles électroniques », ils sont particulièrement populaires en raison de la sécurité qu’ils apportent à l’utilisateur et permettent d’effectuer un paiement sans renseigner vos données bancaires. Les wallets sont particulièrement utilisés sur le continent asiatique et on peut nommer des entreprises comme Paypal ou Apple Pay.

- Le paiement sans contact : ce type de paiement fait désormais partie du quotidien des français et représente une large part des paiements par carte de débit ou de crédit. Votre client va simplement apposer sa carte bancaire (ou son téléphone mobile) sur le terminal de paiement électronique au lieu de composer son code secret pour finaliser la transaction. Le paiement sans contact constitue désormais un nouveau moyen de paiement électronique qui utilise des technologies de radio-identification et de communication en champ proche.

- L’Instant payment : en français on le nomme “ paiement instantané “ ce moyen de paiement digital est un virement instantané qui permet d’exécuter un paiement en l’espace de moins de 10 secondes. L’instant payment s’effectue en temps réel et a tendance à se généraliser au sein des établissements bancaires et des fintech.

Ces moyens de paiement digitaux vous permettront de proposer plusieurs types de paiement à vos clients. Cependant, il est nécessaire de trouver un moyen efficace et optimal pour collecter les paiements afin d’éviter des conversations gênantes avec les clients en cas de retards de paiement ou d’impayés.

On parle d’interfaces de paiement pour vous permettre d’accepter les paiements par carte de débit ou de crédit lors d’achats de la part de vos clients. Une fintech comme GoCardless se positionne comme étant un moyen de proposer une solution de paiement via le prélèvement SEPA. Vous aurez la possibilité de collecter les paiements de vos différents clients sur des interfaces sécurisées qui offrent une expérience de paiement fluide et optimale.

GoCardless constitue un nouveau moyen de paiement et est compatible avec plus de 300 solutions partenaires. Ainsi, la fintech est notamment compatible avec une solution comme WooCommerce qui permet de mettre en place une boutique en ligne et est entièrement compatible avec GoCardless pour la collecte des paiements à un taux entièrement transparent : seulement 1 % + 0,20 € par transaction avec un maximum de 4 €.

Les moyens de paiements digitaux pour la plupart permettent aux clients d’être à l’initiative du paiement. GoCardless vous permet de déterminer la date de paiement et la somme à prélever. Ce qui réduit de manière considérable les retards de paiement.