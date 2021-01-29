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Cotisations Sociales : Définition, taux et calcul en 2021

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Dernière modificationjanv. 2021Lecture : 1 minutes

Vous avez remarqué que diverses cotisations sociales apparaissent sur votre fiche de paie ? Vous vous demandez à quoi correspondent ces prélèvements ? Découvrez ce que sont les charges sociales et les taux des cotisations sociales en 2021.

Les cotisations sociales : Définition

Les cotisations sociales sont des prélèvements effectués sur les salaires bruts. On parle également de charges sociales ou de contributions sociales. Il existe deux types de charges :

  • Les cotisations sociales patronales (payées par l’employeur) ;

  • Les cotisations sociales salariales (payées par l’employé).

Vous vous demandez à quoi servent les cotisations sociales ? Elles ont pour but de financer les prestations sociales disponibles en France : assurance maladie, chômage, retraite… Une partie des charges est également dédiée à la formation professionnelle et à des taxes diverses.

Quelles sont les cotisations sociales obligatoires ?

Les contributions à charge de l’employeur et du salarié

Certaines cotisations sociales sont payées en partie par l’employeur et en partie par le salarié. Il s’agit notamment des prélèvements suivants :

  • Cotisations de sécurité sociale : assurance maladie, maternité, invalidité, décès et l'assurance vieillesse de base ;

  • Contributions d’assurance chômage ;

  • Cotisations de retraite complémentaire : AGIRC-ARRCO ;

  • Cotisations à l'APEC (pour les cadres uniquement).

Les contributions à charge du salarié uniquement

Le paiement de la CSG (Contribution Sociale Généralisée) et de la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) revient au salarié seul. Ces prélèvements contribuent à financer la Sécurité sociale.

Les contributions à charge de l’employeur uniquement

Enfin, l’employeur doit également s’acquitter d’autres cotisations comme (liste non exhaustive) : 

  • Cotisations d'allocations familiales ;

  • Contribution solidarité autonomie (CSA) ;

  • Versement au Fonds national d'aide au logement (FNAL) ;

  • Cotisation accident du travail ;

  • Etc.

La base de calcul des cotisations sociales

La base de calcul (ou assiette) des charges sociales est constituée des éléments suivants :

  • Le salaire brut (y compris le paiement des heures supplémentaires et complémentaires) ;

  • Les primes et indemnités ;

  • Les prestations sociales complémentaires ;

  • Les revenus de remplacement versés lors d’un arrêt maladie, d’une maternité ou d’un accident de travail ;

  • Les prestations familiales extralégales ;

  • Les avantages en espèces versés par le CE (comité d'entreprise ) ;

  • Les avantages en nature fournis par l’entreprise (exemple : nourriture, logement, véhicule, etc.).

Les taux de cotisations sociales en 2021

Vous trouverez ci-dessous les taux des charges sociales en 2021 (liste non exhaustive).

Cotisation sociale

Assiette

Part employeur (%)

Part salarié (%)

Assurance maladie, maternité, invalidité, décès

Salaire total

13 % (ou 7 % sous conditions)

Assurance vieillesse plafonnée

Jusqu'à 1 fois le PASS

8,55 %

6,90 %

Assurance vieillesse déplafonnée

Salaire total

1,90 %

0,40 %

Cotisation chômage

Jusqu'à 4 fois le PASS

4,05 %

Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – tranche 1

Jusqu'à 1 fois le PASS

4,72 %

3,15 %

Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – tranche 2

De 1 à 8 fois le PASS

12,95 %

8,64 %

APEC

Jusqu’à 4 fois le PASS

0,036 %

0,024 %

CET

Jusqu'à 8 fois le PASS

0,21 %

0,14 %

CEG – tranche 1

Jusqu'à 1 fois le PASS

1,29 %

0,86 %

CEG – tranche 2

De 1 à 8 PASS

1,08 %

1,62 %

Contribution sociale généralisée (CSG) 

98,25% du salaire jusqu'à 4 PASS et 100% au-delà

9,20 %, dont 2,4 % non déductibles du revenu imposable

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)

98,25% du salaire jusqu'à 4 PASS et 100% au-delà

0,50 %

Allocations familiales

Salaire total

3.45 %

Contribution solidarité autonomie (CSA)

Salaire total

0,30 %

FNAL (entreprise > 50 salariés)

Jusqu'à 1 fois le PASS

0,10 %

FNAL (entreprise > 50 salariés)

Au-delà de 1 fois le PASS

0,50 %

Accident du travail

Salaire total

Variable

Cotisation AGS

Jusqu'à 4 PASS

0,15 %

Forfait social

Salaire total

20 % (ou 8 % sous conditions)

Contribution au dialogue social

Salaire total

0,016 %

L’indication « PASS » désigne le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. Il s’agit d’un montant de référence qui sert à calculer certaines prestations sociales. Le PASS est officiellement actualisé chaque année. Le PASS de l’année 2021 s’élève à 41 136 €.

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