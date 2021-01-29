Cotisations Sociales : Définition, taux et calcul en 2021

Vous avez remarqué que diverses cotisations sociales apparaissent sur votre fiche de paie ? Vous vous demandez à quoi correspondent ces prélèvements ? Découvrez ce que sont les charges sociales et les taux des cotisations sociales en 2021.

Les cotisations sociales : Définition

Les cotisations sociales sont des prélèvements effectués sur les salaires bruts. On parle également de charges sociales ou de contributions sociales. Il existe deux types de charges :

Les cotisations sociales patronales (payées par l’employeur) ;

Les cotisations sociales salariales (payées par l’employé).

Vous vous demandez à quoi servent les cotisations sociales ? Elles ont pour but de financer les prestations sociales disponibles en France : assurance maladie, chômage, retraite… Une partie des charges est également dédiée à la formation professionnelle et à des taxes diverses.

Quelles sont les cotisations sociales obligatoires ?

Les contributions à charge de l’employeur et du salarié

Certaines cotisations sociales sont payées en partie par l’employeur et en partie par le salarié. Il s’agit notamment des prélèvements suivants :

Cotisations de sécurité sociale : assurance maladie, maternité, invalidité, décès et l'assurance vieillesse de base ;

Contributions d’assurance chômage ;

Cotisations de retraite complémentaire : AGIRC-ARRCO ;

Cotisations à l'APEC (pour les cadres uniquement).

Les contributions à charge du salarié uniquement

Le paiement de la CSG (Contribution Sociale Généralisée) et de la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) revient au salarié seul. Ces prélèvements contribuent à financer la Sécurité sociale.

Les contributions à charge de l’employeur uniquement

Enfin, l’employeur doit également s’acquitter d’autres cotisations comme (liste non exhaustive) :

Cotisations d'allocations familiales ;

Contribution solidarité autonomie (CSA) ;

Versement au Fonds national d'aide au logement (FNAL) ;

Cotisation accident du travail ;

Etc.

La base de calcul des cotisations sociales

La base de calcul (ou assiette) des charges sociales est constituée des éléments suivants :

Le salaire brut (y compris le paiement des heures supplémentaires et complémentaires) ;

Les primes et indemnités ;

Les prestations sociales complémentaires ;

Les revenus de remplacement versés lors d’un arrêt maladie, d’une maternité ou d’un accident de travail ;

Les prestations familiales extralégales ;

Les avantages en espèces versés par le CE (comité d'entreprise ) ;

Les avantages en nature fournis par l’entreprise (exemple : nourriture, logement, véhicule, etc.).

Les taux de cotisations sociales en 2021

Vous trouverez ci-dessous les taux des charges sociales en 2021 (liste non exhaustive).

Cotisation sociale Assiette Part employeur (%) Part salarié (%) Assurance maladie, maternité, invalidité, décès Salaire total 13 % (ou 7 % sous conditions) Assurance vieillesse plafonnée Jusqu'à 1 fois le PASS 8,55 % 6,90 % Assurance vieillesse déplafonnée Salaire total 1,90 % 0,40 % Cotisation chômage Jusqu'à 4 fois le PASS 4,05 % Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – tranche 1 Jusqu'à 1 fois le PASS 4,72 % 3,15 % Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – tranche 2 De 1 à 8 fois le PASS 12,95 % 8,64 % APEC Jusqu’à 4 fois le PASS 0,036 % 0,024 % CET Jusqu'à 8 fois le PASS 0,21 % 0,14 % CEG – tranche 1 Jusqu'à 1 fois le PASS 1,29 % 0,86 % CEG – tranche 2 De 1 à 8 PASS 1,08 % 1,62 % Contribution sociale généralisée (CSG) 98,25% du salaire jusqu'à 4 PASS et 100% au-delà 9,20 %, dont 2,4 % non déductibles du revenu imposable Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) 98,25% du salaire jusqu'à 4 PASS et 100% au-delà 0,50 % Allocations familiales Salaire total 3.45 % Contribution solidarité autonomie (CSA) Salaire total 0,30 % FNAL (entreprise > 50 salariés) Jusqu'à 1 fois le PASS 0,10 % FNAL (entreprise > 50 salariés) Au-delà de 1 fois le PASS 0,50 % Accident du travail Salaire total Variable Cotisation AGS Jusqu'à 4 PASS 0,15 % Forfait social Salaire total 20 % (ou 8 % sous conditions) Contribution au dialogue social Salaire total 0,016 %

L’indication « PASS » désigne le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale. Il s’agit d’un montant de référence qui sert à calculer certaines prestations sociales. Le PASS est officiellement actualisé chaque année. Le PASS de l’année 2021 s’élève à 41 136 €.

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