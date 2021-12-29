Comment faire la comptabilité d'une PME?

Un auto-entrepreneur ou une PME doit répondre à certaines exigences comptables. C’est pourquoi le choix d’un logiciel de comptabilité pour petite entreprise est crucial. Comment trouver le meilleur logiciel de comptabilité pour petite entreprise ? Cela dépend notamment de la taille de l’entreprise, de ses activités et de ses perspectives de développement. Quoi qu’il en soit, une PME ou un auto-entrepreneur aura le choix entre deux types de logiciels de comptabilité : ceux à installer localement et ceux qui sont accessibles en ligne. Découvrez ces deux solutions.

Logiciel de comptabilité d’une petite entreprise : Les solutions à installer

Le premier type de logiciel de comptabilité pour auto-entrepreneur ou PME est le programme à installer. L’entrepreneur achète un outil qu’il installe localement sur un ordinateur ou un réseau spécifique. Ce type de logiciel est aussi désigné par le terme “On-Premise”.

Avantages et inconvénients des logiciels de comptabilité à installer

Un logiciel à installer peut être un bon outil de comptabilité pour une petite entreprise. Il présente notamment les avantages suivants :

Les informations restent stockées localement, ce qui favorise un haut niveau de sécurité des données.

Toutes les données comptables de l’entreprise sont accessibles sans connexion internet.

La solution est souvent économique car l’achat de la licence du logiciel est une dépense ponctuelle unique.

Toutefois, un auto-entrepreneur ou un patron de PME qui envisage d’acheter un logiciel de comptabilité On-Premise doit être conscient des inconvénients suivants :

Le logiciel de comptabilité peut nécessiter des mises à jour qui engendrent des frais supplémentaires.

Si le logiciel doit être accessible sur différents appareils, l’achat de plusieurs licences peut être nécessaire.

Le matériel informatique et sa configuration doivent être compatibles avec le logiciel envisagé.

La complexité de l’outil peut nécessiter une formation du personnel pour la prise en main du logiciel.

Quelques exemple de logiciels de comptabilité à installer

Sage 50 : Un logiciel de comptabilité bureautique qui rassemble les fonctionnalités utiles aux auto-entrepreneurs et aux PME.

Oxygène Memsoft : Un logiciel de comptabilité pour petite entreprise gratuit qui offre les fonctions de base. Il existe aussi une version payante plus complète.

Acomba : Une solution complète et évolutive pour les petites entreprises.

Logiciel de comptabilité d’une petite entreprise : Les solutions en ligne

L’autre type de logiciel de comptabilité pour PME ou auto-entrepreneur rassemble les solutions en ligne. Cette fois, aucune installation locale n’est nécessaire.

Avantages et inconvénients des logiciels de comptabilité en ligne

Un logiciel de comptabilité en ligne pour petite entreprise présente plusieurs avantages :

Les données comptables ne sont pas liées au matériel informatique utilisé. Même si l’ordinateur tombe en panne ou est endommagé, les données ne sont pas perdues. L’auto-entrepreneur pourra toujours retrouver les données qui restent stockées en ligne.

Le logiciel cloud est continuellement maintenu et mis à jour par le fournisseur. Aucune manipulation n’est nécessaire du côté utilisateur.

S’il s’agit d’un logiciel sérieux, le fournisseur met en place des mesures de sécurité importantes qui garantissent la protection des données comptables.

Néanmoins, les logiciels de comptabilité cloud présentent quelques inconvénients :

Il est rare de trouver un logiciel de comptabilité gratuit pour petite entreprise suffisamment complet et efficace. La plupart du temps, il faudra payer une cotisation mensuelle ou annuelle.

L’outil nécessite parfois un engagement sur une certaine durée. L’auto-entrepreneur ou la PME n’est donc pas toujours libre de changer de logiciel de comptabilité quand il le souhaite.

Les données ne sont pas accessibles hors ligne. Une connexion internet est indispensable.

Si le fournisseur de programme n’est pas assez fiable et que le niveau de sécurité est trop faible, les données comptables de l’entreprise utilisatrice peuvent être interceptées par un tiers.

Quelques exemple de logiciels de comptabilité en ligne

Xero : Un logiciel de comptabilité très polyvalent, disponible en anglais, avec des modules complémentaires notamment pour relier un site de e-commerce.

QuickBooks : Un outil en ligne complet, disponible en français.

Kashoo : Un logiciel moins complet mais plus simple d’utilisation.

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