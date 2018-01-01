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[Webinar] Transformez vos paiements en un avantage concurrentiel : Témoignage Luko

Il n'est jamais trop tard !

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Assistez à notre webinar et découvrez :

  • pourquoi Luko propose à ses clients le prélèvement bancaire,

  • la simplicité avec laquelle la start-up a intégré GoCardless dans ses systèmes existants,

  • les atouts qu’elle tire de cette solution,

  • comment faire du paiement un avantage concurrentiel et un levier de croissance pour votre entreprise.   

Se démarquer sur un marché ultra-compétitif

Dans un secteur dominé par les acteurs historiques, Luko, néo-assurance habitation leader en Europe, a su tirer son épingle du jeu. La start-up offre à ses assurés des services innovants et une expérience client hors normes, 100 % digitale. Les clients sont séduits : en moins d’un an, la start-up a doublé sa base de clients pour atteindre aujourd’hui 200 000 utilisateurs.

Le paiement comme levier de différenciation 

En plus de proposer une gamme complète de produits d’assurance habitation à moindre coût, l’insurtech fondée en 2018 a choisi d’étendre son expérience client qualitative au paiement. Pour éviter les problèmes et insatisfactions liés à la gestion des paiements, Luko a opté pour une solution de paiement automatisée par prélèvement bancaire.

Résultat : les clients paient leurs primes mensuelles sans y penser. La start-up a non seulement réduit de moitié le taux d’échec des paiements mais connaît en plus une croissance exponentielle qui s’étend hors des frontières de l’Hexagone.  

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.