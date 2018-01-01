Paiements internationaux
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pourquoi Luko propose à ses clients le prélèvement bancaire,
la simplicité avec laquelle la start-up a intégré GoCardless dans ses systèmes existants,
les atouts qu’elle tire de cette solution,
comment faire du paiement un avantage concurrentiel et un levier de croissance pour votre entreprise.
Dans un secteur dominé par les acteurs historiques, Luko, néo-assurance habitation leader en Europe, a su tirer son épingle du jeu. La start-up offre à ses assurés des services innovants et une expérience client hors normes, 100 % digitale. Les clients sont séduits : en moins d’un an, la start-up a doublé sa base de clients pour atteindre aujourd’hui 200 000 utilisateurs.
En plus de proposer une gamme complète de produits d’assurance habitation à moindre coût, l’insurtech fondée en 2018 a choisi d’étendre son expérience client qualitative au paiement. Pour éviter les problèmes et insatisfactions liés à la gestion des paiements, Luko a opté pour une solution de paiement automatisée par prélèvement bancaire.
Résultat : les clients paient leurs primes mensuelles sans y penser. La start-up a non seulement réduit de moitié le taux d’échec des paiements mais connaît en plus une croissance exponentielle qui s’étend hors des frontières de l’Hexagone.