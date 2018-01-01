Se démarquer sur un marché ultra-compétitif

Dans un secteur dominé par les acteurs historiques, Luko, néo-assurance habitation leader en Europe, a su tirer son épingle du jeu. La start-up offre à ses assurés des services innovants et une expérience client hors normes, 100 % digitale. Les clients sont séduits : en moins d’un an, la start-up a doublé sa base de clients pour atteindre aujourd’hui 200 000 utilisateurs.

Le paiement comme levier de différenciation

En plus de proposer une gamme complète de produits d’assurance habitation à moindre coût, l’insurtech fondée en 2018 a choisi d’étendre son expérience client qualitative au paiement. Pour éviter les problèmes et insatisfactions liés à la gestion des paiements, Luko a opté pour une solution de paiement automatisée par prélèvement bancaire.

Résultat : les clients paient leurs primes mensuelles sans y penser. La start-up a non seulement réduit de moitié le taux d’échec des paiements mais connaît en plus une croissance exponentielle qui s’étend hors des frontières de l’Hexagone.