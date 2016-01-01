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[Webinar] L’abonnement pour tout type d’entreprise : Témoignage PayFit

Il n'est jamais trop tard !

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Intervenants :

  • Anne Sturtzer, Finance Project Manager, PayFit

  • Alexandra Chiaramonti, GM Southern EMEA, GoCardless

L’abonnement : au cœur du modèle de croissance de PayFit. 

Un modèle économique incontournable ? Business model en plein boom, l’abonnement ne séduit pas seulement les jeunes pousses du digital.

Depuis 2016, PayFit simplifie la gestion de la paie et des ressources humaines en automatisant leurs processus. En tant que logiciel SaaS, la startup commercialise son offre en ligne sous forme d’abonnement. Chaque mois, elle encaisse les paiements de ses clients par prélèvement bancaire.

Résultat : à la fin de chaque mois, l’entreprise connaît sa position de trésorerie, ce qui lui permet d’anticiper ses finances et sa stratégie. 

Grâce à la sécurisation des revenus liée au prélèvement, le recouvrement n’est même pas un sujet chez PayFit. Un moyen efficace de réduire l'attrition et le risque d’impayés pour les entreprises.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.