L’abonnement : au cœur du modèle de croissance de PayFit.

Un modèle économique incontournable ? Business model en plein boom, l’abonnement ne séduit pas seulement les jeunes pousses du digital.

Depuis 2016, PayFit simplifie la gestion de la paie et des ressources humaines en automatisant leurs processus. En tant que logiciel SaaS, la startup commercialise son offre en ligne sous forme d’abonnement. Chaque mois, elle encaisse les paiements de ses clients par prélèvement bancaire.

Résultat : à la fin de chaque mois, l’entreprise connaît sa position de trésorerie, ce qui lui permet d’anticiper ses finances et sa stratégie.

Grâce à la sécurisation des revenus liée au prélèvement, le recouvrement n’est même pas un sujet chez PayFit. Un moyen efficace de réduire l'attrition et le risque d’impayés pour les entreprises.