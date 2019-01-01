Rapport : Démystifier l’expérience des payeurs

Connaissez-vous vos payeurs ?

Les moyens de paiement que vous offrez peuvent vous faire perdre de nouveaux clients. En effet, 67 % des consommateurs abandonneront un achat en ligne si leur mode de paiement préféré n’est pas disponible. Si vous souhaitez réussir et développer votre activité, veillez à répondre aux attentes de vos clients potentiels.

D’après les réponses données par 8 500 payeurs dans le monde, ce rapport révèle quels moyens de paiement sont privilégiés selon les cas d’utilisation et pourquoi. Ces données vous permettront de ne plus agir au hasard et de proposer une expérience de paiement irrésistible.