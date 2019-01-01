Rapport : Démystifier l’expérience des payeurs

Paiements internationaux
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Nous avons utilisé de récentes données d’une étude pour découvrir les préférences des payeurs et l’impact que peut avoir votre méthode de paiement actuelle sur votre conversion.
Les moyens de paiement que vous offrez peuvent vous faire perdre de nouveaux clients. En effet, 67 % des consommateurs abandonneront un achat en ligne si leur mode de paiement préféré n’est pas disponible. Si vous souhaitez réussir et développer votre activité, veillez à répondre aux attentes de vos clients potentiels.
D’après les réponses données par 8 500 payeurs dans le monde, ce rapport révèle quels moyens de paiement sont privilégiés selon les cas d’utilisation et pourquoi. Ces données vous permettront de ne plus agir au hasard et de proposer une expérience de paiement irrésistible.
Comment tirer parti des méthodes de paiement les mieux classées par les consommateurs et les entreprises
Comment optimiser votre page de paiement pour gagner plus de clients
Ce qui pousse les payeurs à essayer de nouvelles façons de payer
Où vos pairs et concurrents prévoient d’investir au cours des deux prochaines années
Ce qui influence l’investissement dans l’infrastructure de paiement
Soyez le premier à lire le rapport en intégralité pour bénéficier de données détaillées qui vous permettront de vous situer par rapport à vos concurrents, de lire des recommandations d’experts et de découvrir des analyses à partir des résultats de l’enquête.