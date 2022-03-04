Le virement bancaire fait partie du quotidien des entrepreneurs. Il s’agit d’un transfert d’argent entre deux établissements bancaires. Le virement SEPA s’est imposé comme étant un mode de paiement qui a remplacé le virement domestique, en vue d’harmoniser les paiements au niveau européen depuis le 1er 2014. Le but du virement SEPA est d’accélérer le délai d’un virement international au même niveau qu’un virement à l’échelle nationale.

SEPA désigne en anglais Single Euro Payments Euro, que l’on traduit en Français comme l’espace unique de paiement en euros. Il est à noter que la zone SEPA comprend 36 états membres, dont plus de 28 pays membres de l’Union européenne dont le Royaume-Uni. L’espace SEPA comprend également des pays comme Monaco, Andorre, le Vatican, la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande et Saint-Marin.

Quel est le délai d’un virement SEPA?

À compter de la réception de l’ordre de virement de la part de l’établissement bancaire de l’émetteur du virement SEPA, le délai d’un virement SEPA est d’un jour à trois jours ouvrés. Le destinataire du virement SEPA doit savoir que le délai de traitement de ce type de virement sera plus long lorsqu’il sera traité au sein d’une agence bancaire physique. A contrario le délai d’exécution du virement sera moins long à partir d’un espace bancaire en ligne d’un établissement bancaire traditionnel ou d’une fintech comme Anytime.

Quelques exemples concrets :

Lorsque l’ordre de virement est émis en semaine du lundi au vendredi, avant 18 h (hors jours fériés), et que le bénéficiaire du virement est dans le même établissement bancaire que l’expéditeur, il pourra être crédité le jour même de l’exécution du virement.

Lorsque le compte bénéficiaire est situé dans un autre établissement bancaire, la somme sera créditée dans la plupart des cas le jour ouvré suivant.

Les virements SEPA classiques saisis après 18 h, ou les samedis, dimanches et jours fériés, sont traités le 1er jour ouvré suivant.

Le virement SEPA instantané

Cependant, il existe désormais des virements SEPA qui pourront être traités en l’espace de 10 secondes. Il s’agit du virement SEPA instantané qui a vu le jour durant l’année 2018 et dont le délai d’exécution est très rapide. Il est notamment disponible 24h/24 et 7j/7 et sera particulièrement utile pour un entrepreneur qui désire effectuer un paiement à l’encontre d’un fournisseur de manière instantanée, ce qui sera en outre particulièrement avantageux pour une gestion intelligente et optimale de la trésorerie.

Toutefois, le virement SEPA instantané n’est pas disponible dans tous les établissements bancaires et il conviendra de se rapprocher du support client pour prendre connaissance de la disponibilité du virement SEPA instantané. Autrement, l’entrepreneur qui souhaite collecter un paiement à l'instant peut utiliser les services de paiements récurrents ou ponctuels de GoCardless, à travers le prélèvement automatique, afin de réduire les impayés ou les retards de paiement.

GoCardless propose notamment le service Instant Bank Pay qui permet d’effectuer un prélèvement bancaire à travers l’open banking. Ces paiements sont instantanés à l’instar du virement SEPA instantané. Ce qui permet en outre de gagner du temps sur la relance des paiements ponctuels et d’optimiser et de fluidifier l’expérience client.