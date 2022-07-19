Le virement SEPA (Single Euro Payments Area ou Espace unique de paiement en euros) est une opération de paiement en euros destinée à l’exécution de transferts de fonds entre les comptes d’un donneur d’ordre et ceux d’un bénéficiaire, ouverts sur les livres des banques situées dans l’espace SEPA.

Depuis le 1er août 2014, le virement SEPA a remplacé les différents instruments de virement dits « nationaux ». Il est aussi bien utilisé par les entreprises et les administrations (règlement des fournisseurs ou des salariés) que par les particuliers pour rembourser une personne ou régler un achat. Généralement, il est aussi possible de se rendre au guichet de son agence bancaire pour réaliser ce type d’opération mais ce service peut être facturé.

Quelles sont les informations qui permettent d’exécuter un virement SEPA ?

Le donneur d’ordre doit saisir le montant, la date éventuelle d'exécution souhaitée et les coordonnées bancaires du compte à créditer, autrement dit son IBAN (International Bank Account Number). Pour pouvoir exécuter un virement, l'IBAN est donc une information suffisante permettant d'identifier sans équivoque le compte du bénéficiaire.

Et c’est bien là le problème. Pour connaître l’origine d’un virement SEPA reçu, l’IBAN – une simple séquence de chiffres et de lettres – peut paraître énigmatique.

Que faire pour identifier l’expéditeur d’un virement SEPA reçu ?

Si vous ne reconnaissez pas l’origine d’un virement SEPA reçu, c’est probablement à cause d’un libellé peu précis ou incorrect. Le libellé d'un virement ou d'une opération définit son motif ou son objet. Il peut correspondre au numéro de facture que votre client veut régler et va s'afficher sur vos relevés bancaires. Une autre source de confusion peut provenir d’erreurs émanantle plus souvent d’un manque d’attention ou d’une mauvaise manipulation, comme par exemple :

Une erreur quant au destinataire ;

Un double virement. À la suite d’une erreur de manipulation, le virement est confirmé deux fois de suite au lieu d’une ;

Une erreur dans le montant du virement.

En ce qui concerne d’éventuelles erreurs dans les coordonnées bancaires, le virement ne sera pas exécuté, en principe, grâce au « check digit » puisque chaque numéro de compte comporte un nombre de contrôle. En cas d’incohérence dans l’IBAN, l’ordre de virement sera automatiquement rejeté.

Il est possible de retracer et de connaître toutes les informations associées à un virement SEPA reçu. Pour ce faire, vous avez deux options : passer par la banque ou passer par GoCardless.

Passer par la banque et contacter son conseiller – cette démarche traditionnelle est rassurante car elle permet des échanges avec une personne physique. Elle n’est cependant pas la garantie d’une résolution rapide. Un conseiller doit mener des recherches et interroger son centre de traitement afin d’échanger des informations avec la banque émettrice de l’expéditeur. Celapeut prendre quelques jours.

Choisir GoCardless –hormis les cas de fraude, les problèmes concernant l’origine d’un virement SEPA reçu sont souvent liés à la saisie manuelle des paiements. GoCardless simplifie la collecte de paiements ponctuels ou récurrents et vous permet de les automatiser en toute sérénité.

GoCardless vous simplifie la gestion des paiements entrants

Vous éviterez des erreurs de saisie manuelle en mettant en place un mandat de prélèvement car vos clients ne devront renseigner les informations de paiement qu'une seule fois et autoriseront les prélèvementsque vous effectuerezsur leur compte. Vous pouvez ensuite associer GoCardless à votre logiciel de facturation pour automatiser les rapprochements.

GoCardless est aussi le spécialiste du prélèvement SEPA en ligne qui vous procure un Identifiant Créancier SEPA.

En recommandant GoCardless à vos partenaires commerciaux vous éviterez des tracas de coordonnées bancaires incorrectes ou incomplètes lors de la saisie manuelle.

Prenez le contrôle de vos paiements entrants et soyez payé(e) en temps et en heure avec GoCardless. Découvrez comment GoCardless peut vous faciliter les paiements ponctuels ou récurrents.