Au fil des années, la démocratisation du virement SEPA occasionnel ne cesse d’enregistrer un succès grandissant sur le marché financier. Cela se justifie clairement par le boom de la net-économie. Point n’est besoin de rappeler que ce service bancaire est initié via le site web de la banque. L’utilisation de cette opération bancaire vous donne la latitude de transférer occasionnellement des fonds à partir de votre espace personnel. Du moins, c’est une solution sûre et efficace pour épargner, payer une facture, effectuer un achat ou envoyer de l’argent de banque à banque.

Qu’entend-on par virement SEPA occasionnel ?

Le virement SEPA occasionnel est une transaction effectuée de manière ponctuelle à la date du jour. Ce type de virement vous donne la possibilité de réaliser un paiement électronique pour un service occasionnel. Autrement dit, l’opération s’effectue une seule fois à la demande du titulaire du compte émetteur.

Du moins, le virement occasionnel SEPA se présente comme un transfert de fonds sur un compte bénéficiaire qui permet de régler un paiement à une période bien déterminée. Il peut s’agir d’un livret A ou d’un compte épargne. En tenant compte de la flexibilité du virement, il revient à tout donneur d’ordre de préférer un procédé de paiement différé ou immédiat.

Le fonctionnement d’un virement SEPA occasionnel

Comment effectuer un virement SEPA instantané ? En réalité, la plupart des banques utilisent la même procédure de demande de virement occasionnel SEPA. De ce fait, il est important d’entrer en possession des informations personnelles et des données bancaires du bénéficiaire. Les coordonnées requises à cet effet sont entre autres : nom complet du bénéficiaire, code IBAN du compte bancaire et code BIC de la banque. Par ailleurs, le code SWIFT est requis en cas de virement occasionnel international. C’est l’identifiant international de la banque bénéficiaire qui permet de simplifier les échanges transfrontaliers.

En outre, l’émetteur doit indiquer la somme à régler pour effectuer le virement SEPA instantané occasionnel. A noter qu’il n’est pas possible de transférer plus de 15 000 euros en une seule opération ponctuelle. Il faut également retenir que la demande de virement ponctuel peut se faire depuis votre espace personnel sur Internet, depuis votre smartphone, par courrier ou à votre agence.

Les frais applicables au virement SEPA occasionnel

Pour une transaction de banque à banque, aucun prélèvement SEPA occasionnel n’est facturé si cela se passe via internet. En d’autres termes, le transfert est totalement gratuit entre deux comptes dans la même banque.

Par contre, un taux forfaitaire est fixé pour tout transfert effectué par courrier ou en agence. Dans ce cas, chaque institution bancaire propose sa grille tarifaire. Cela dit, les frais prélevés par la banque se situent entre 3 et 5 euros. Toutefois, le coût d’un virement SEPA occasionnel est similaire pour les opérations émises vers des pays de l’espace SEPA.

Par ailleurs, les frais d’un virement SEPA occasionnel international semblent plus onéreux pour les banques. Ainsi, chaque donneur d’ordre doit prévoir 25 euros en moyenne en cas de transfert international. Fort heureusement, les établissements bancaires sont tenus de présenter au public leurs tarifs bancaires. Cette disposition est disponible dans la directive du 23 juillet 2014 relative à la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement.

Pour terminer, il est à noter que le délai de transfert d’un virement SEPA occasionnel est de 24 heures suivant l’émission de l’ordre de virement par l’établissement bancaire. Aussi, ni l’émetteur ni le bénéficiaire ne peut annuler le virement ponctuel dès la réception de l’ordre de virement.

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