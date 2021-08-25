Virement bancaire SEPA ou non SEPA : quelles différences ?

Si vous avez déjà tenté de faire un virement bancaire, vous avez certainement croisé l’acronyme SEPA, surtout si le compte bancaire du destinataire est basé hors de France. Mais qu’est-ce qu’un virement SEPA au juste ? Découvrez dans cet article les différences entre un virement SEPA et non SEPA.

Un virement SEPA c’est quoi ?

Les paiements SEPA ou non SEPA sont les 2 types de virements internationaux. Dans les deux cas, l’opération vous permet d’envoyer de l’argent vers un compte bancaire français ou étranger.

Mais au fait, que veut dire SEPA ? Il s’agit de l’acronyme qui signifie “Single Euro Payment Area”, soit “Espace unique de paiement en euros”. Vous l’aurez compris avec cette définition du SEPA, la nature d’un virement bancaire (SEPA ou non) dépend de la devise utilisée pour le transfert.

Qu’est-ce que la zone SEPA ?

La zone SEPA regroupe différents pays qui ont harmonisé leurs règles de paiement par virement bancaire. A ce jour, la zone SEPA regroupe les pays suivants :

27 pays de l’UE (Union Européenne), c’est-à-dire :

19 pays membres de l’UE et de la zone euro ;

8 pays membres de l’UE mais en dehors de la zone euro ;

9 pays en dehors de l’UE, c’est-à-dire :

4 pays de l’AELE (Association européenne de libre-échange), c’est-à-dire l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ;

La principauté de Monaco ;

La République de Saint-Marin ;

La principauté d’Andorre ;

L'État de la Cité du Vatican ;

Le Royaume-Uni.

Remarquez au passage que la zone SEPA inclut des pays dont la devise n’est pas l’euro. Dans tous les cas, le virement SEPA est effectué en euros, puis la banque de réception se charge de convertir ces euros en une autre devise.

Les caractéristiques du virement international SEPA

Le virement SEPA est un virement bancaire à destination d’un compte situé dans un pays membre de la zone SEPA (décrite ci-dessus). Naturellement, c’est le type de virement standard lorsque vous faites un virement vers un compte français.

Pour effectuer un virement SEPA, il vous suffit de disposer des informations suivantes :

Coordonnées du compte à débiter ;

Coordonnées du compte bénéficiaire (IBAN et code BIC) ;

Montant du virement ;

Date d’exécution souhaitée.

Vous pouvez commander le virement SEPA auprès de votre banque ou sur votre espace bancaire en ligne. Certains établissements bancaires mettent en place une procédure particulière pour enregistrer un nouveau bénéficiaire, en particulier si le compte est situé à l’étranger.

Combien coûte un virement SEPA ?

La réception d’un paiement SEPA est généralement gratuite.

L’émission d’un virement SEPA peut parfois être payante. Les frais d’exécution dépendent de la grille tarifaire de votre banque mais sont souvent faibles voire nuls.

Quel est le délai d’exécution d’un virement SEPA ?

L’exécution d’un virement SEPA est très rapide :

1 jour ouvrable à compter de la réception de l’ordre par votre banque ;

2 jours ouvrables si la demande a été effectuée sur support papier.

Depuis 2017, il est aussi possible de réaliser un virement SEPA instantané appelé “instant payment”. L’exécution est alors immédiate. Le virement SEPA peut donner lieu à une facturation de l’ordre de 1 euro.

Les caractéristiques du virement international non SEPA

Si vous faites un virement vers un compte à l’étranger qui n’est pas dans la zone SEPA, vous devez alors réaliser un virement non SEPA.

Vous pouvez réaliser un virement non SEPA depuis votre espace client ou auprès de votre agence bancaire. La démarche est similaire à celle d’un paiement SEPA.

En plus des informations concernant les comptes, le montant et la date d’exécution, vous pouvez parfois ajouter la devise de l’ordre et le pays de destination.

Combien coûte un virement non SEPA ?

Contrairement au virement SEPA, le paiement non SEPA n’est quasiment jamais gratuit. La banque émettrice et la banque du bénéficiaire peuvent toutes les deux facturer des frais de virements internationaux. Ces frais peuvent être de différents types :

Frais d’émission ;

Frais de réception ;

Commission de change ;

Taux de change.

Le coût final de l’opération dépend des tarifs pratiqués par les deux banques impliquées. Très souvent, un virement non SEPA coûte plusieurs dizaines d’euros, voire bien plus en fonction du montant transféré.

Quel est le délai d’exécution d’un virement non SEPA ?

Là encore, le délai d’exécution dépend de la banque émettrice et de la banque réceptrice. Un virement international non SEPA met généralement 5 jours ouvrables pour arriver sur le compte du bénéficiaire.

Récapitulatif des différences entre virement SEPA et non SEPA

Virement SEPA Virement non SEPA Vers quel compte ? Compte bénéficiaire établi dans un pays de la zone SEPA Compte bénéficiaire établi dans un pays en dehors de la zone SEPA Coût Gratuit ou faibles frais Frais élevés (souvent plusieurs dizaines d’euros) Délai d'exécution 1 à 2 jours ouvrables 5 jours ouvrables Virement instantané possible ? Oui (surcoût éventuel) Non

* Prix valables en août 2025. Les frais varient selon le fournisseur. ^ Basé sur une étude de marché. Les taux de succès de paiement sont variables.