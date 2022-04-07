Les 3 meilleures solutions pour les paiements récurrents

Les meilleures solutions de paiements récurrents permettent aux entrepreneurs de proposer un système d’abonnement à l’encontre de la clientèle. En effet, il peut être complexe de devoir récolter soi-même les paiements récurrents, que ce soit par carte bancaire, espèces ou chèque. Cependant, il existe des moyens de paiement récurrents qui permettent de proposer aux clients un système fiable et optimal de collecte des différentes échéances de paiement.

Des solutions de paiement en ligne proposent une révolution des paiements et des services sur-mesure. Ces entreprises ne proposent pas seulement un dispositif de paiement récurrent à l’encontre de la clientèle, mais également d’autres services qu’il conviendra d’évoquer, avec les différentes entreprises présentes sur le marché.

La solution ultime pour les paiements récurrents : GoCardless

GoCardless propose une solution de paiement en ligne pour les paiements récurrents compatible avec plus de 300 logiciels partenaires comme Zuora, Chargebee ou Salesforce. Ce service permet de gérer les paiements récurrents par prélèvement bancaire. La solution de paiement de GoCardless s’adresse aux TPE-PME et aux grandes entreprises.

GoCardless propose plusieurs avantages concernant les paiements récurrents :

1. Réduction du churn client : permet de diminuer les taux d’échec de paiements contrairement aux paiements avec les cartes de crédit.

2. Permet d’encaisser les paiements internationaux : GoCardless permet d’encaisser les paiements dans la devise du client, si l’entrepreneur effectue des transactions internationales. La conversion de devises s’effectue au taux de change réel.

3. L’encaissement des paiements des clients s’effectue très facilement et directement sur les comptes bancaires avec GoCardless.

4. Un contrôle accru des paiements : GoCardless propose le recouvrement des paiements par prélèvement automatique. Ce qui donne la possibilité à l’entrepreneur de mieux contrôler les paiements entrants à travers un contrôle du montant et de la date du paiement. Cela permet de diminuer les factures impayées ou de retard de paiement de manière considérable.

5. GoCardless fournit des pages de paiement à conversion élevée pour le processus de paiement, disponible dans une variété de formats pour s'adapter aux flux de paiement, y compris des pages hébergées, des modules d'insertion et des options personnalisées.

6. GoCardless s'intègre de manière transparente avec plus de 200 partenaires, comme Zuora pour la gestion des abonnements y compris les principaux logiciels de facturation tels que Xero et QuickBooks. Ce qui permet aux logiciels de facturation d’apporter une véritable visibilité des paiements.

L’avantage de GoCardless est de pouvoir s’intégrer facilement avec des logiciels d’abonnement. Cet avantage permet de gérer de manière conjointe les abonnements des clients et les paiements récurrents. Ce qui permet en outre d’optimiser l’activité professionnelle de l’entreprise qui repose sur les abonnements. Cela donne la possibilité par exemple de supprimer des processus manuels comme le rapprochement des paiements.

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La solution pour les paiements récurrents : Square

Square propose deux manières pour que les entrepreneurs puissent gérer le processus des paiements récurrents :

Automatisation du processus de facturation récurrente sur des montants fixes sur un cycle de facturation donné. Il s’agit de factures récurrentes avec une carte sur dossier (COF).

Factures autonomes par le biais de paiements COF : ce service permet de facturer les clients régulièrement sur des sommes en dollars.

Square permet en outre d’envoyer gratuitement les factures par e-mail et propose un traitement automatisé des paiements par carte de crédit. Par ailleurs, les paiements en ligne sont traités à travers le respect des dernières normes de sécurité. La solution de collecte de paiements récurrents Square permet en outre de recevoir une notification par e-mail, lorsqu’une facture est impayée. Cependant, la solution ne semble pas encore optimale pour les grandes entreprises.

La solution pour les paiements récurrents : MoonClerk

MoonClerk propose une solution de paiement intuitive, sans avoir de connaissances préalables en informatique. L’installation de MoonClerk est facile, intuitive et s’effectue en quelques minutes. Le logiciel sera particulièrement adapté aux petites entreprises ou aux créateurs d’entreprise en processus de démarrage d’activité.