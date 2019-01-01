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GoCardless pour Chargebee

Donner aux entreprises le contrôle de la gestion des abonnements

Recevez vos paiements sans encombre

Booster la stratégie d’abonnement et l’expérience client

Réduction du churn client

Augmentez la valeur de vie client avec des taux d’échec bien plus faibles qu’avec les cartes de crédit.

Tarification transparente

Traitez les paiements par prélèvement bancaire avec des prix compétitifs, évolutifs et basés sur la transaction.

Encaissement des paiements internationaux

Encaissez les paiements dans la devise de vos clients, avec conversion dans votre propre devise au taux de change réel.

Source de données unique (SSOT)

Visibilité en temps réel sur le processus de paiement, du devis à l’encaissement

Utilisé en toute confiance par 70 000 entreprises dans le monde

Découvrez comment GoCardless collabore avec Chargebee

Webinar sur la comptabilisation des revenus

« L'utilisation de GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés, celui-ci a été divisé par quatre. En plus, les paiements sont bien envoyés tous les mois et au bon moment pour nos clients. »

Julien Balmont, CTO & Co-Fondateur, Zenchef

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.