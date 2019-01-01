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GoCardless pour Chargebee
Recevez vos paiements sans encombre
Augmentez la valeur de vie client avec des taux d’échec bien plus faibles qu’avec les cartes de crédit.
Traitez les paiements par prélèvement bancaire avec des prix compétitifs, évolutifs et basés sur la transaction.
Encaissez les paiements dans la devise de vos clients, avec conversion dans votre propre devise au taux de change réel.
Visibilité en temps réel sur le processus de paiement, du devis à l’encaissement
Découvrez comment GoCardless collabore avec Chargebee
« L'utilisation de GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés, celui-ci a été divisé par quatre. En plus, les paiements sont bien envoyés tous les mois et au bon moment pour nos clients. »
Julien Balmont, CTO & Co-Fondateur, Zenchef
Donner aux entreprises le contrôle de la gestion des abonnements