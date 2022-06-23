Comment collecter des fonds pour une association

Vous souhaitez collecter des cotisations ou des dons ? Vendre des produits ou gérer des évènements pour récolter de l’argent dans un but non lucratif ? Par ailleurs, le suivi d’adhésions et d’activités représente sans doute beaucoup de travail pour vos volontaires. Accepter les paiements est un élément indispensable pour de nombreuses associations et les dons récurrents peuvent simplifier leur gestion.

Qui est concerné par une collecte de dons récurrents

Les dons récurrents fournissent un flux de revenu régulier et permettent de fidéliser les donateurs. Les paiements récurrents peuvent aussi faciliter la collecte des cotisations des adhérents d’un club ou d’une association.

Dons récurrents

Un don récurrent désigne une contribution régulière et continue d’un donateur en faveur des activités d’une association, par opposition à un don ponctuel. Parmi ces paiements récurrents, le don mensuel est le plus populaire. Ainsi, vous pouvez collecter des fonds réguliers pour une école, financer une fondation ou un programme de recherche médicale.

Renouvellement automatique des cotisations

De plus en plus d'associations proposent des renouvellements mensuels automatiques des cotisations pour étaler les dépenses de manière progressive. Enlever cet obstacle financier pourrait également encourager vos adhérents ou donateurs à s'engager sur une période plus longue.

Une solution de prélèvement automatique en ligne facilite ces encaissements et permet un gain de temps précieux lié aux retards de cotisations et à la relance des adhérents. Les notifications de prélèvement vous donnent aussi une opportunité de communiquer avec les membres et de leur rappeler la valeur de leur adhésion.

Les avantages des dons récurrents aux associations

Une source de revenus stable pour l’organisation

Les programmes de collecte de dons récurrents peuvent fournir aux associations et fondations une source de revenus régulière et prévisible. Avec les dons récurrents, elles sont en mesure de mieux programmer leurs actions et de savoir combien de personnes en bénéficieront. Les associations peuvent ainsi avoir les moyens d’intervenir vite dans les situations d’urgence, et de mieux planifier leur activité. Enfin, les dons récurrents permettent de former des bénévoles et de soutenir ensuite leur action.

En résumé, les dons récurrents facilitent la gestion et permettent d’optimiser l’impact des dons.

Des avantages fiscaux pour les donateurs

Les dons réalisés à des associations reconnues d’utilité publique ou habilitées à recevoir des dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant versé, avec un plafond fixé à 20 % du revenu imposable du donateur​​​​. Si le montant des dons dépasse ce plafond, l’excédent peut être reporté sur les cinq années suivantes et ouvrir droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions​​. Ainsi, faire un don régulier peut également s’avérer bénéfique sur le plan fiscal.

Simplicité pour les donateurs

Grâce aux dons récurrents, tels que les prélèvements automatiques en ligne, les donateurs peuvent soutenir les causes qui leur tiennent à cœur au travers d’un moyen pratique et sans tracas. Les contributions automatisées simplifient l’engagement, car les donateurs s'inscrivent une seule fois et les fonds sont automatiquement prélevés sur leur compte bancaire selon leur choix de fréquence, offrant ainsi une flexibilité et facilité d’utilisation.

Les donateurs réguliers présentent un taux de rétention sensiblement plus élevé que les donateurs ponctuels. Si un donateur s’inscrit au programme d’une association, il restera en général longtemps fidèle, et fera même souvent des dons supplémentaires en cours d’année.

Le paiement récurrent pour une association peut être mis en place directement sur la page Internet de l’organisation ou via un logiciel de gestion des associations. GoCardless vous propose des solutions dans les deux cas d’usage.

Collecter les fonds via un logiciel dédié à la gestion des associations

La collecte de fonds pour une association peut se faire via un logiciel de gestion type CRM qui centralise toutes les données de votre organisation. GoCardless est compatible avec plus de 300 partenaires, dont le logiciel OHME, pour faciliter la gestion des dons par prélèvement automatique. La connexion entre GoCardless et OHME s’effectue en quelques clics. La structure associative peut créer directement des nouveaux mandats et de nouveaux engagements GoCardless sur OHME. Les paiements (mandats et prélèvements) remontent automatiquement sur OHME, ainsi que les informations sur les contacts concernés.

Pages de paiement personnalisées

Si vous souhaitez créer votre propre site web ou page de destination pour collecter des dons, GoCardless facilite la mise en place de vos propres pages de paiement en ligne. Conçues et configurées d'après les spécifications de votre marque, ces pages peuvent être hébergées directement sur votre site ou sur votre application en ligne, et peuvent être exécutées dans le cadre d'une intégration plus étendue avec notre API.

Collecter des dons ou cotisations par prélèvement avec GoCardless

Le prélèvement SEPA donne aux associations un contrôle important sur leurs paiements, ce qui en fait un outil idéal pour la collecte de dons récurrents ou le paiement de cotisations des adhérents.

Avec GoCardless, la mise en place du prélèvement automatique est très simple : en seulement quelques clics, vous pouvez créer un compte et créer vos premiers paiements, sans frais de mise en place. Nous vous fournirons un Identifiant Créancier SEPA : soit un ICS générique de GoCardless disponible immédiatement, ou un ICS au nom de votre association, sous 3 jours.

Nous transmettons les mandats de prélèvement en votre nom. Le donateur crée un mandat de prélèvement autorisant un paiement ponctuel ou récurrent, avec des dates, une fréquence et des montants ajustables selon les nécessités. Il vous suffit de demander des fonds à travers le tableau de bord GoCardless ou l'API, et nous transmettrons les données relatives au mandat lors de chaque prélèvement.

GoCardless se charge ensuite du cycle de vie des mandats et des paiements, c'est-à-dire de soumettre, recevoir, interpréter et exécuter les ordres et messages bancaires à votre place. Tous les statuts de paiement sont disponibles en temps réel sur votre tableau de bord, via notre API ou via les plateformes de facturation.

Avec GoCardless, la collecte de dons est digitalisée, 100 % en ligne, avec une gestion administrative simplifiée. Grâce à notre tarification simple et transparente, la maîtrise des coûts est complète, sans frais d'installation, ni frais cachés, mais uniquement des frais sur les prélèvements réussis.