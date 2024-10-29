Un tableau de bord plus performant, une expérience optimisée : nos mises à jour produit d’automne 2024

De la mise en pause simultanée des abonnements pour plusieurs clients aux outils d’aide à la décision, découvrez tout ce qui vient d’être lancé.

Les paiements s’accélèrent

Un tableau de bord plus performant

Mise en pause des modèles d’abonnement

Clarté des statuts de paiement

Migration en masse des clients vers GoCardless facilitée

Les paiements s’accélèrent

Dans le cadre de notre mission continue de réduire vos délais d’encaissement, nous avons récemment accéléré le processus entre le moment où vous créez un nouveau paiement (ponctuel ou premier paiement récurrent) et la date à laquelle votre client est d�ébité. Désormais, tout nouveau paiement sera traité et versé sur votre compte plus tôt, dans un délai d’un seul jour ouvré au lieu de trois. En configurant et en collectant vos paiements plus rapidement, vous pouvez renforcer votre trésorerie et libérer des capitaux à réinvestir plus tôt dans votre entreprise.

Un tableau de bord plus performant

Mise en pause des modèles d’abonnement

Vous partez en congés et devez suspendre temporairement vos services et paiements ?

Vous pouvez désormais mettre en pause et réactiver vos modèles d’abonnement en masse. Autrement dit, tous vos clients sur un modèle d’abonnement avec une date de collecte des paiements fixée à « un jour spécifique du mois » seront mis en pause simultanément.

Gérez vos abonnements en quelques clics dans le tableau de bord GoCardless et passez moins de temps à traiter des paiements.

Mettre en pause des modèles d’abonnement

Clarté des statuts de paiement

Vous nous avez demandé plus de clarté sur la signification des différents statuts de paiement et de mandat. Nous vous avons écouté, et vous trouverez désormais dans le tableau de bord des explications pour mieux comprendre le parcours d'un paiement jusqu’à sa date de règlement.

Lorsque vous êtes sur les pages des paiements ou des mandats, il vous suffit de survoler un statut (sur ordinateur) ou de cliquer sur un statut (sur mobile) pour découvrir sa signification et savoir si vous ou votre client devez prendre des mesures.

Migration en masse des clients vers GoCardless facilitée

Nous avons simplifié la transition simultanée vers GoCardless d’un groupe de clients avec un prélèvement automatique en cours chez un autre prestataire. Et ce, sans interrompre les mandats déjà en place.

Notre nouveau pas-à-pas vous accompagne dans ce processus. Il vous signale d’éventuelles erreurs de données lors de l’import des clients et vous permet de sauvegarder votre progression afin que vous puissiez y retourner à tout moment.