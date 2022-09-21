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Webinar : Comment prévenir la fraude avec Verified Mandates

Il n'est jamais trop tard !

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Intervenants

  • Alexandra Chiaramonti, Southern EMEA General Manager, GoCardless

  • Hassan Gull, Senior Solutions Engineer, GoCardless

Écoutez nos intervenants aborder les sujets suivants :

  • Les dernières données sur la fraude et son impact sur les entreprises françaises

  • Les bases de l’open banking, notamment de quoi il s’agit et en quoi c’est important 

  • Comment GoCardless aide les entreprises à lutter contre la fraude

  • Comment vous lancer dans l’utilisation de Verified Mandates de GoCardless

Les intervenants répondront aussi aux questions des participants en direct et vous guideront au moyen d’une démonstration étape par étape.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.