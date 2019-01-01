Les entreprises sont payées 47 %* plus rapidement avec GoCardless. GoCardless peut fonctionner parallèlement à la fonctionnalité de paiement automatique de Salesforce pour encaisser automatiquement un paiement à la date d’échéance de la facture. Cela permet de créer un processus de paiement 100 % sans contact tout en garantissant une amélioration du flux de trésorerie, l’élimination des retards de paiement et la réduction des coûts liés à l’encaissement.