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GoCardless pour Salesforce
Le forfait « GoCardless pour Salesforce » permet aux utilisateurs Salesforce d’automatiser l’encaissement des paiements à leur date d’échéance sans jamais quitter Salesforce.
GoCardless réduit le coût de l’encaissement des paiements de 56 %*. En utilisant GoCardless dans Salesforce, vous n’avez plus d’étapes de rapprochement manuel et d’allées et venues entre différents systèmes. Salesforce est la source de données unique (SSOT) pour vos paiements, ce qui signifie contrôle total, visibilité et rapprochement.
Les entreprises sont payées 47 %* plus rapidement avec GoCardless. GoCardless peut fonctionner parallèlement à la fonctionnalité de paiement automatique de Salesforce pour encaisser automatiquement un paiement à la date d’échéance de la facture. Cela permet de créer un processus de paiement 100 % sans contact tout en garantissant une amélioration du flux de trésorerie, l’élimination des retards de paiement et la réduction des coûts liés à l’encaissement.
Étendez la fonctionnalité de Salesforce Billing en utilisant GoCardless pour créer des échéanciers de paiement à partir d’une facture individuelle. Les clients auront la flexibilité de choisir comment payer grâce à la capacité à offrir des échéanciers de paiement sur mesure pour une facture individuelle.
Accédez au réseau mondial de prélèvement bancaire de GoCardless, qui couvre plus de 30 pays via huit systèmes de prélèvement, réunis en une seule plateforme et une seule intégration. Le prélèvement bancaire est le moyen de paiement B2B et B2C de prédilection sur un grand nombre de marchés majeurs.*
« Notre philosophie donne la priorité aux clients. Aussi, si les clients s’attendent à avoir le choix (par exemple utiliser une imprimante ou en posséder une), nous voulons que nos services et nos expériences reflètent cela, explique Mauro. Et nous avons découvert dans l’année du lancement de ReadyPrint l’importance que les clients accordent au choix de leurs moyens de paiement, autant que pour leurs services. »
Mauro Bartoletti, Directeur des programmes numériques, Epson
Solution entièrement intégrée, entièrement automatisée, conçue pour les paiements récurrents.
Découvrez comment GoCardless fonctionne avec Salesforce Billing
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