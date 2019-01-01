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Soyez payé plus vite

Soyez payé plus rapidement en réduisant vos délais de paiement de 47 %? Réduisez vos jours de crédit en gérant les dates d’échéance.

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Un délai moyen de recouvrement élevé bloque votre croissance.

Un délai moyen de recouvrement élevé et des créances en souffrance freinent le développement de votre activité.

Grâce au prélèvement bancaire, nous n’attendons plus que les clients « poussent » le paiement, ce qui nous a permis de réduire nos délais moyens de recouvrement.

Patrick Hughes, ancien assistant-contrôleur de gestion, Autotask

Prenez le contrôle du recouvrement de vos paiements

GoCardless utilise le prélèvement bancaire, un mode de paiement « pull ». Ceci vous permet de décider quand prélever les paiements pour obtenir une visibilité totale sur vos comptes débiteurs.

Un prélèvement des paiements de type « pull »

GoCardless est axé autour du prélèvement bancaire, un mode de paiement banque à banque de type « pull » qui permet aux entreprises de prélever les paiements directement sur le compte bancaire de leurs clients.

De faibles taux d’échec de paiement

Avec GoCardless, environ 97,5 % des paiements sont prélevés avec succès dès la première demande. Grâce aux notifications en temps réel, vous avez immédiatement connaissance des paiements qui échouent et vous pouvez réagir dans la foulée.

Relances intelligentes

Détendez-vous et laissez Success+ relancer intelligemment les paiements auprès de chaque client au meilleur moment pour les encaisser. Recouvrez jusqu'à 76 % des paiements échoués.

Optimisez vos paiements avec Success+

Success+ fait le gros du travail, identifie le moment le plus adéquat pour relancer un paiement, et suit les paiements qui ont été prélevés avec succès. 89 % des entreprises déclarent que Success+ leur fait gagner du temps.

En savoir plus

Tout fonctionne à merveille… Le processus de facturation se limite désormais à une ou deux manipulations par mois. Nous n’avons plus besoin d’y penser ou de nous en préoccuper.

John Heggs, directeur financier, intY

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Nous pouvons vous aider

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Contactez nos experts pour discuter de vos défis à réduire les coûts liés à la gestion des paiements. Nous travaillerons à vos côtés pour transformer vos processus d’encaissement.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.