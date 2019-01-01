Soyez payé plus vite

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Un délai moyen de recouvrement élevé et des créances en souffrance freinent le développement de votre activité.
Grâce au prélèvement bancaire, nous n’attendons plus que les clients « poussent » le paiement, ce qui nous a permis de réduire nos délais moyens de recouvrement.
Patrick Hughes, ancien assistant-contrôleur de gestion, Autotask
GoCardless utilise le prélèvement bancaire, un mode de paiement « pull ». Ceci vous permet de décider quand prélever les paiements pour obtenir une visibilité totale sur vos comptes débiteurs.
GoCardless est axé autour du prélèvement bancaire, un mode de paiement banque à banque de type « pull » qui permet aux entreprises de prélever les paiements directement sur le compte bancaire de leurs clients.
Avec GoCardless, environ 97,5 % des paiements sont prélevés avec succès dès la première demande. Grâce aux notifications en temps réel, vous avez immédiatement connaissance des paiements qui échouent et vous pouvez réagir dans la foulée.
Détendez-vous et laissez Success+ relancer intelligemment les paiements auprès de chaque client au meilleur moment pour les encaisser. Recouvrez jusqu'à 76 % des paiements échoués.
Success+ fait le gros du travail, identifie le moment le plus adéquat pour relancer un paiement, et suit les paiements qui ont été prélevés avec succès. 89 % des entreprises déclarent que Success+ leur fait gagner du temps.
Tout fonctionne à merveille… Le processus de facturation se limite désormais à une ou deux manipulations par mois. Nous n’avons plus besoin d’y penser ou de nous en préoccuper.
John Heggs, directeur financier, intY
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