Solution pour proposer le prélèvement SEPA

Le prélèvement automatique est un moyen optimal et judicieux pour encaisser les différents paiements de la clientèle. Il est nécessaire pour un entrepreneur de savoir comment choisir la meilleure solution pour proposer un prélèvement SEPA sur son site internet. En effet, il s’agira d’un outil qui permettra d’intégrer un dispositif de paiement en ligne sur sa boutique en ligne, avec des solutions de paiement qui proposent des services sur-mesure.

En effet, le paiement SEPA en ligne ne concerne plus seulement les banques traditionnelles où il fallait se rendre au sein d’un guichet d’une agence bancaire. Le prélèvement SEPA est désormais proposé par des entreprises novatrices et innovantes qu’il convient d’identifier à travers cet article, afin de pouvoir choisir la meilleure solution de prélèvement automatique sur son site internet ou sa boutique en ligne.

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Pourquoi proposer à ses clients le paiement par prélèvement SEPA sur son site internet ?

Le prélèvement SEPA propose aux entrepreneurs plusieurs avantages :

Une sécurité et une fiabilité à toute épreuve des prélèvements SEPA : le prélèvement SEPA est un dispositif de paiement qui propose une sécurité à toute épreuve pour les entrepreneurs et les clients. Il respecte les dernières normes européennes en vigueur et est disponible dans plus de 33 pays.

Pas de plafond pour les prélèvements SEPA : le client qui souhaite effectuer un paiement SEPA en ligne, mais qui se retrouve avec un dépassement de plafond sur sa carte bancaire, même si la provision est disponible sur le compte bancaire, pourra utiliser le prélèvement SEPA qui ne fixe pas de plafonds de paiement.

Très pratique pour les paiements récurrents : concernant un paiement récurrent pour une entreprise qui propose par exemple des abonnements à l’encontre de sa clientèle. Mettre en place un site par prélèvement bancaire SEPA sera particulièrement utile, car il n’y aura aucunement besoin de devoir renouveler les coordonnées de paiement pour un client lorsque la carte bancaire arrive à expiration, mais également cela permet une gestion optimale de la collecte des paiements en évitant au maximum les impayés.

Quelle solution choisir pour proposer le prélèvement SEPA sur son site internet ?

Les établissements bancaires proposent le prélèvement SEPA pour les entrepreneurs qui disposent d’un site internet, cependant, il existe des solutions de paiement en ligne comme GoCardless qui proposent également le prélèvement SEPA pour les sites internet, avec des services supplémentaires :

Gérer vos prélèvements SEPA à travers un API et un tableau de bord

GoCardless propose un dispositif d’encaissement à travers le paiement SEPA en ligne. Ce qui veut dire que l’ensemble du processus est géré par la solution de prélèvement automatique, pour pouvoir encaisser et gérer les paiements à travers un tableau de bord en ligne ou avec un API.

GoCardless propose une page sécurisée avec un taux élevé de conversion

Le prélèvement SEPA pourra être proposé à travers une page de paiement sécurisée avec un taux de conversion élevée, lors du paiement de la transaction. En effet, GoCardless permet aux clients d’effectuer des paiements SEPA dans une variété de formats et d’adapter le flux de paiement, y compris des pages hébergées, des modules d'insertion et des options personnalisées.

La fonction Success + pour limiter les impayés

GoCardless ne se contente pas de proposer un dispositif de paiement SEPA, mais également un système qui permet d’optimiser le processus de paiement. Success + récupère automatiquement 70 % des paiements échoués sans aucune intervention humaine, ce qui permet à l’entrepreneur de ne avoir à relancer le client lors de factures impayés ou d’un retard de paiement.

Automatiser le processus de comptabilisation de vos prélèvements SEPA

Vous pouvez en outre automatiser le processus de comptabilisation des prélèvements SEPA, et intégrer directement votre tableau de bord de GoCardless, avec un logiciel de gestion et de facturation comme celui de l’entreprise Sage.