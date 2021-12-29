Comment faire un virement bancaire en ligne ? 

Il existe différentes manières pour se faire payer en ligne comme le virement bancaire qui fait partie de notre quotidien avec 96,6 % des Français* qui ont au moins un compte bancaire avec un accès immédiat au virement bancaire en ligne.

Le virement bancaire en ligne désigne la possibilité d’effectuer un transfert d’argent sur Internet. Il s’agit d’un service généralement gratuit proposé par les établissements bancaires.

Il existe plusieurs moyens d’effectuer un virement en ligne que ce soit via l’espace en ligne de l’établissement bancaire ou sur l’application mobile.

Il est désormais possible d’effectuer ses paiements sur Internet sans avoir à se rendre dans une agence bancaire ou appeler le support client de sa banque par téléphone. Cela s'avérera pratique et permettra de consacrer plus de temps au développement de son chiffre d’affaires.

Faire un virement bancaire en ligne sur son ordinateur portable ou de bureau

Tout entrepreneur peut ainsi se rendre sur l’espace en ligne de son établissement bancaire et effectuer un virement domestique, international, permanent ou ponctuel. Il suffira de se munir d’un identifiant et d’un mot de passe. D’une manière générale, les étapes à respecter sont les suivantes :

Connexion sur l’espace client

Trouver la section pour effectuer le virement

Sélectionner le bénéficiaire

Saisir les informations : somme et date de paiement

Valider le virement après avoir vérifié les informations

Faire un virement bancaire en ligne à partir de l’application mobile

Vous avez également la possibilité d’effectuer un virement en ligne, sur l’application mobile de votre banque. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent être limitées sur l’application mobile comme l’ajout d’un bénéficiaire. En effet, l’ajout d’un bénéficiaire peut nécessiter une double vérification comme l’envoi d’un SMS avec un code par exemple.

La procédure est généralement la suivante :

Se connecter sur l’application mobile

Trouver l’onglet « virement »

Sélectionner le compte à débiter et le bénéficiaire

Saisir le montant

Exécuter le virement en ligne

Le coût d’un virement bancaire en ligne

Les néobanques comme Anytime proposent la plupart du temps des plafonds dont vous pouvez vérifier la tarification. Étant donné qu’il n’y aucun besoin de se rendre dans une agence physique ou de contacter le support client de son établissement bancaire par téléphone, il s’avérera la plupart du temps gratuit.

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Vous pouvez effectuer un virement bancaire vous-même sans avoir à contacter votre établissement bancaire. Pour cela, il est essentiel de se connecter sur l’espace client de votre banque :

Virement interne

Vous devez vous connecter au sein de votre espace client afin de réaliser un virement bancaire en ligne dont la procédure est simple et rapide. Il faudra réaliser un virement interne de son compte épargne vers son compte courant.

Virement externe SEPA

Il suffira d’ajouter un bénéficiaire en saisissant le RIB ou l’IBAN du bénéficiaire. Pour un virement domestique, le RIB sera suffisant alors que pour un virement SEPA, il faudra se munir d’un IBAN.

Virement international (hors-SEPA)

Vous devez vous rapprocher du service client de votre banque, car cela peut impliquer pour un virement international, des frais de change et des commissions en raison du changement de devise. Pour ce type de virement, il faudra prévoir, des frais d’émission, des frais de réception, et une commission de change.

Le virement sepa instantané

Celui-ci est beaucoup plus facile et rapide à exécuter. Il peut par exemple être validé par SMS ou via une application mobile. Il faudra s’assurer que l’établissement bancaire ou la fintech proposent le virement SEPA instantané.

Se faire payer par virement bancaire en ligne

Après avoir détaillé les différentes manières d’effectuer un virement bancaire en ligne pour un entrepreneur, vous pouvez utiliser ce moyen de paiement pour vous faire payer après l’émission d’une facture envers un client. Cependant, ce moyen de paiement permettra à votre client d’avoir un contrôle complet du processus de paiement et peut entraîner des retards de paiement ou impayés avec de potentiels problèmes de trésorerie.

De ce fait, 58 % des paiements des factures sont effectués avec des moyens de paiement, comme l’espèce, le chèque ou le virement bancaire en ligne.

Le prélèvement SEPA sera un moyen intéressant et optimal d’avoir un contrôle complet du processus de paiement et constitue un moyen de paiement en ligne. Vous pouvez ainsi émettre une facture avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage et collecter les paiements avec une fintech comme GoCardless.

Les paiements sont initiés avec GoCardless et peuvent être programmés à une date d’échéance précise. Les résultats sont au rendez-vous avec 97 % des paiements avec GoCardless qui sont collectés avec succès à la date d’échéance.

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Sources:

* Fédération bancaire française