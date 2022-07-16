Lorsqu’on parle de double authentification (2FA) pour se connecter sur le compte bancaire professionnel, il s’agira de sécuriser les transactions en ligne. En effet, sécuriser l’accès sur le compte professionnel pour effectuer différentes transactions est vital pour la bonne marche de l’entreprise.

La double authentification permet aux entrepreneurs de ne pas être victime de tentatives de vol de données ou de piratage. Bien entendu, l’entrepreneur doit être en mesure de connaître les principales raisons pour mettre en place l’authentification forte pour accéder à ses différents comptes professionnels. Tout d’abord, il est essentiel de donner une définition de l’authentification forte : il s’agit d’un processus de vérification à deux étapes pour accéder à un site internet ou encore un ordinateur ou un Smartphone.

Pourquoi mettre en place la double authentification (2FA) ?

La double authentification présente de nombreux avantages pour l’entreprise :

Permet de sécuriser les données : lorsque l’utilisateur se connecte sur un compte via l’authentification 2FA, cela renforce l’accès sur l’interface. En effet, l’utilisation de l’authentification à deux facteurs permet de complexifier l’accès au compte via deux méthodes sécurisées différentes comme le mot de passe et la fonctionnalité TOTP. L’entrepreneur devra par exemple utiliser un code à usage unique avec son mot de passe pour accéder à un compte bancaire professionnel.

Simple d’utilisation : la double authentification est simple d’utilisation et nécessite simplement un appareil mobile ou un ordinateur, un dispositif de cryptage et une connexion internet.

Permet d’accéder à de nombreux supports : la double authentification (2FA) est compatible avec de nombreux supports comme les ordinateurs et les appareils mobiles. Ainsi, un entrepreneur peut accéder de manière sécurisée à ses comptes bancaires professionnels sur différents supports et exécuter une transaction à tout endroit et tout instant de manière sécurisée.

Apporte une sécurité à toute épreuve : il ne s’agit plus de protéger seulement le compte avec un seul mot de passe, mais également d’apporter une couche de sécurité supplémentaire pour accéder au compte.

Quelles sont les différentes méthodes de double authentification ?

La création d’un compte sur une application mobile ou sur un site internet nécessite de créer un identifiant (ou adresse e-mail) et un mot de passe pour se connecter. Le mot de passe est cependant sensible et peut-être détourné par des pirates informatiques.

La technique de double identification peut prendre plusieurs formes :

Un code temporaire qui sera envoyé à l’entrepreneur : TOTP.

Code utilisable à tout instant envoyé par SMS.

Empreinte digitale, reconnaissance faciale.

Appairage sur mobile.

Clé de sécurité.

Utiliser GoCardless pour se faire payer en toute sécurité

Un entrepreneur détenteur d’une boutique en ligne et qui souhaite se faire payer en toute sécurité peut utiliser une solution de paiement en ligne comme GoCardless. En effet, lorsqu’un client souhaite effectuer un paiement, il a besoin d’être rassuré sur la sécurité des paiements et avoir accès �à une interface sécurisée pour pouvoir effectuer le paiement rapidement.

Dans le même temps, les entrepreneurs ont besoin d’une interface sécurisée pour collecter les informations de paiement des clients de manière sécurisée. GoCardless permet de collecter les coordonnées bancaires des clients en toute sécurité et de faciliter le processus de paiement.

Les paiements seront effectués via le prélèvement SEPA sur des pages de paiement hautement sécurisées pour faciliter le processus de paiement. Ces pages sont disponibles dans de nombreux formats avec l’utilisation d’un dispositif de cryptage. Les données sont chiffrées durant le transfert ainsi que le stockage grâce à une série de protocoles de cryptage forts.

GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 partenaires dont de nombreux qui proposent le dispositif de double authentification. Il sera par exemple possible d’intégrer la collecte des paiements avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage pour automatiser le processus de facturation.