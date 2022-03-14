Connaître les frais de virement bancaire

Les frais de virement bancaire impliquent différents tarifs, en raison de la diversité des virements existants, que ce soient les virements SEPA, internationaux ou instantanés. En effet, faisant partie intégrante du quotidien d’un entrepreneur dans les transactions commerciales, le virement bancaire implique des frais à connaître absolument, pour une gestion saine et judicieuse de la trésorerie, afin d’éviter l’accumulation de frais bancaires que l’on pourrait éviter.

Que ce soit pour une transaction à l’encontre d’un fournisseur dans sa région ou à l’étranger ou le paiement d’une prestation comme un loyer ou une facture énergétique, voici un aperçu des différents frais de virement bancaire et les différents tarifs appliqués.

Quels sont les critères pour qu’un virement bancaire soit payant ?

Il existe plusieurs critères pour déterminer la tarification qui sera appliquée sur le virement bancaire :

L’établissement bancaire : chaque banque propose sa tarification.

La fréquence du virement bancaire qu’il soit récurrent ou ponctuel.

Le type de virement : SEPA, domestique, interne …

D’autres aspects peuvent influencer la tarification du virement bancaire comme le moyen qui sera utilisé par l’entrepreneur, que ce soit en agence, par téléphone ou en ligne. Toutefois, il est difficile de déterminer une tarification standard selon les différents virements, les critères susmentionnés influencent la tarification.

Quels sont les tarifs appliqués pour les virements internes et externes ?

Toutefois, il est nécessaire de différencier les virements internes et externes :

Virement interne : les virements qui sont réalisés au sein d’un même établissement bancaire sont généralement gratuits.

Virement externe : on assimile les virements externes aux virements SEPA et domestiques qui sont effectués au sein de la zone SEPA à l’encontre d’un autre établissement bancaire, qu’elle soit française ou étrangère. Ils sont généralement gratuits lorsque le virement externe est effectué en ligne et il s’avérera être payant lorsqu’il est réalisé au sein d’une agence bancaire ou par téléphone.

Quels sont les tarifs appliqués pour les virements ponctuels et permanents ?

Virement ponctuel : le virement ponctuel est généralement effectué une seule fois et au niveau de la tarification, il est généralement gratuit sur Internet, mais la plupart des établissements bancaires factureront par téléphone ou en agence.Virement permanent : ce type de virement est effectué de manière récurrente, comme pour payer le loyer d’un local commercial par exemple. Généralement, ils sont gratuits sur Internet, mais peuvent nécessiter des frais en agence ou par téléphone.

Quels sont les frais d’un virement SEPA ?

Le virement SEPA sera généralement gratuit s’il est effectué en ligne, au sein de l’espace client du compte professionnel. À savoir que les virements permanents, internes au sein du même établissement bancaire sont gratuits. Il est à noter qu’un virement dont le délai peut prendre plusieurs jours est généralement gratuit.Il faut parfois compter des frais supplémentaires lorsqu’il s’agit d’un virement instantané, cependant, tout dépend de la politique tarifaire de l’établissement bancaire, de la fintech ou de la banque en ligne. Les banques en ligne en termes de tarification sont généralement moins coûteuses que les établissements bancaires classiques.Il est à noter que le virement SEPA nécessite de régler des frais lorsqu’il est réalisé au sein d’une agence bancaire ou par téléphone. Il est vivement conseillé de l’effectuer en ligne pour éviter d’engendrer des frais.

Quels sont les frais d’un virement bancaire instantané ?

Le virement bancaire instantané est un paiement qui peut être réalisé en moins de 10 secondes. L’entrepreneur qui effectue un virement instantané pourra créditer très rapidement un partenaire commercial ou un fournisseur, contrairement au virement SEPA qui peut demander plusieurs jours peut être finalisé. Généralement, des frais sont appliqués par les établissements bancaires, banques en ligne ou fintech. Voici quelques exemples de tarification :

Banques / Banque en ligne / fintech Tarifs Boursorama Banque Gratuit N26 Réception : gratuit Emission : 0,99 € Société Générale Réception : gratuit Emission : 0,80€



Quels sont les frais associé au virement international ?

Les frais d’un virement bancaire international impliquent plusieurs types de frais, que ce soient les frais d’émission, les frais de réception et les commissions de change. Les établissements bancaires ont tendance à appliquer des frais qui peuvent changer, comme un pourcentage de la somme à envoyer.

Quels sont les frais de prélèvement SEPA ?

Le prélèvement SEPA est un dispositif de paiement qui prend la forme d’un prélèvement au niveau européen qui est disponible dans près de 34 Etats membres de la zone SEPA. Il est en outre possible d’utiliser les services d’une entreprise comme GoCardless.

Généralement, concernant les établissements bancaires, le coût de mise en place, l’exécution et les frais pour le prélèvement SEPA sont gratuits. Cependant, certaines banques peuvent facturer des frais, qu' il conviendra de consulter sur la convention de compte.

GoCardless applique une tarification claire et transparente concernant les prélèvements SEPA, qui permettent en outre de diminuer de manière significative les incidents de paiements, qui pourraient être classifiés et répertoriés dans un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

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