Comprendre l’agrégateur de comptes bancaires

Avoir plusieurs comptes bancaires nécessite de pouvoir les centraliser sur un seul et même endroit. Ainsi, on parle d’agrégation de comptes bancaires qui permet de gérer sur internet et son appareil mobile plusieurs comptes issus de différents établissements bancaires. Il s’agit d’un service relativement récent à l’heure du tout digital.

En effet, il n’est plus nécessaire d’avoir à se connecter sur différents espaces en ligne ou applications mobiles avec un outil d’agrégation de compte. Cela permet à l’entrepreneur de pouvoir gérer de manière optimale les différentes opérations relatives à la gestion de son compte bancaire. Il conviendra de connaître les différents aspects d’un agrégateur de comptes bancaires comme son fonctionnement et ses principaux avantages.

En quoi consiste un agrégateur de comptes bancaires ?

On définit un agrégateur de comptes comme étant une interface unique pour gérer différents aspects du fonctionnement des comptes bancaires détenus par l’entrepreneur ou le particulier. Ce service peut être comparé à un gestionnaire de budget.

Il s’agit d’un service inédit qui permet de consulter les soldes des différents comptes bancaires. L’agrégateur de compte permet également d’effectuer différentes opérations comme la visualisation de différentes catégories de dépenses, de recevoir des alertes sur les principaux événements concernant les comptes bancaires et de recevoir des offres personnalisées de partenaires par rapport à ses différents besoins et habitudes de consommation.

Les agrégateurs de comptes sont notamment très utilisés par des fintech. Il s’agit d’entreprises dans le domaine numérique qui proposent des services dans le domaine de la finance.

Le cadre juridique pour instaurer l’agrégateur de comptes est la directive européenne DSP2. Cette directive stipule que les établissements financiers doivent proposer une API sécurisée afin de pouvoir récupérer les données bancaires des utilisateurs.

L’utilisateur donne l’autorisation à l’établissement financier de transmettre ses informations bancaires comme ses dépenses ou soldes à l’agrégateur. Le fonctionnement se base sur le consentement de collecte des données qui seront pleinement intégrés sur la plateforme.

On dénombre différentes fintech qui proposent ce type de service comme Bankin, Linxo, Lydia… L’agrégateur est proposé par des prestataires de services de paiement (PSP), qui est un statut que toutes les banques françaises disposent et certaines banques en ligne. Ce type de service est également proposé par des prestataires de services d’information sur les comptes (PSIC).

Quels sont les avantages de l’agrégateur de comptes ?

On dénombre différents avantages concernant l’agrégateur de comptes :

L’utilisateur peut avoir un aperçu rapide de ses dépenses : l’agrégateur de comptes permet de visualiser de manière optimale les différentes dépenses de tous les comptes bancaires. Ces dépenses sont catégorisées par le biais d’un algorithme d’intelligence artificielle que l’application utilise pour proposer des données précises.

Permet une gestion de tous les comptes en temps réel : l’utilisateur peut synchroniser ses différents comptes et connaître le solde en temps réel. Il pourra définir des alertes et des plafonds afin de limiter les découverts et les impayés.

Permet de recevoir des offres personnalisées : l’analyse des données permet de recevoir des offres personnalisées par rapport aux besoins spécifiques de l’utilisateur.

De nombreux établissements proposent un service entièrement gratuit. Cependant, certains agrégateurs proposent une formule payante afin de pouvoir monétiser leur service.

Quelles sont les limites de l’agrégateur de comptes ?

Les principales limites des agrégateurs de comptes résident dans le fait que beaucoup d’utilisateurs disposent d’un seul compte bancaire.

Il y a également des réserves de la part de potentiels utilisateurs par rapport à l’utilisation des données et des coordonnées bancaires. Par ailleurs, certains établissements bancaires peuvent refuser certaines cartes bancaires ou banques. En effet, ce service est encore à développer dans le domaine des comptes bancaires professionnels pour les entrepreneurs.

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