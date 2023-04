Un entrepreneur peut avoir besoin d’une banque en ligne internationale pour diverses raisons, comme un séjour à l’étranger, des déplacements fréquents comme des voyages d'affaires par exemple. Le choix de la bonne banque en ligne internationale permettra d’éviter de subir des frais de retraits, des frais de commissions ou des taux de change élevés.

Choisir une banque en ligne internationale qui correspond à vos besoins permettra de réduire de manière considérable les frais bancaires. Cet article effectue un comparatif des banques en ligne internationales pour vous aider à effectuer le meilleur choix. D’autant plus qu’avec l’émergence des fintech, la notion de banque s’est considérablement élargie avec la possibilité de ne pas nécessairement recourir à une banque traditionnelle.

Quelles sont les principales banques en ligne internationales ?

Voici une sélection des principales banques en ligne internationales. La plupart vous permettront de réduire de manière considérable les frais de conversions mais également de recevoir des paiements de vos clients en France et à l’international.

Wise

Wise permet à un entrepreneur d’obtenir un compte qui est proche d'un compte bancaire professionnel en raison de ses fonctionnalités. Le professionnel sera en mesure de disposer d’un compte bancaire local qui accepte plusieurs devises. De ce fait, Wise propose d’effectuer des paiements au taux de change réel dans plus de 70 pays.

Ainsi, la fintech permet de disposer d’un IBAN, mais également d’une carte de débit pour pouvoir effectuer des dépenses dans plusieurs devises. Wise propose par ailleurs des fonctionnalités pour gérer les flux de trésorerie et permet également de gérer les dépenses des employés ou encore de connecter la solution avec un logiciel de comptabilité.

Revolut

Une autre option à considérer pour disposer de l’équivalent d’une banque en ligne internationale et d’opter pour la fintech Revolut. Comme son concurrent, Revolut propose des fonctionnalités qui se rapprochent d’un compte bancaire professionnel classique. La néobanque permet de recevoir, échanger et conserver des fonds dans plus de 30 devises. Il est notamment possible de recevoir des paiements en ligne de cartes de consommateurs européens ( 1 % +0,20 € par transaction), mais également de consommateurs non-européens ( 2,8 % + 0,20 € par transaction ).

Vous pouvez ouvrir un compte dans plusieurs devises et effectuer un paiement avec la carte bancaire dans la devise de son choix. Ce qui permet de contourner les frais exorbitants que les établissements bancaires peuvent facturer sur les transactions à l’étranger.

Anytime

Anytime est une fintech qui est la filiale d’Orange Bank. Anytime propose un compte professionnel à différentes catégories d’entreprises ou de groupements : micro-entrepreneur, petite entreprise, association ou encore startup. La fintech propose trois catégories de cartes professionnelles avec des paiements par carte en devises qui sont notamment gratuits pour la carte “ Révolution “ ( nécessite de payer un supplément de 15 € / mois).

Il s’agit d’une fintech française qui propose une panoplie de fonctionnalités comme des solutions d’encaissement des paiements des clients ( chèques, prélèvement SEPA, virement SEPA…). Anytime propose notamment un logiciel de facturation, des cartes pour gérer les dépenses professionnelles des collaborateurs avec une intégration comptable ou encore une assurance avec une protection juridique.

GoCardless

Même si GoCardless ne propose pas directement de compte professionnel international, la fintech se rapproche d’une banque en ligne internationale concernant l’encaissement des transactions des paiements des clients. En effet, GoCardless propose notamment une interface dédiée pour collecter les paiements internationaux.

Ainsi, un entrepreneur peut conquérir de nouveaux marchés grâce à GoCardless et avoir un seul et unique compte professionnel pour pouvoir collecter les paiements des clients dans les quatre coins du globe. Vous n’aurez pas à ouvrir un compte bancaire local dans chaque région où vous proposez vos produits ou services. Vous serez en mesure de collecter les paiements dans de nombreuses devises et de convertir la somme collectée dans votre devise locale au taux de change réel.

GoCardless permet de recevoir des paiements dans plus de 30 pays pour le modique taux de 2 % + 0,20 € sur chaque transaction. Le paiement sera notamment prélevé dans la devise locale de votre client et le traitement des transactions s’effectue en toute rapidité dans le respect de la réglementation en vigueur. La fintech est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires et vous permet d’intégrer votre dispositif de collecte des paiements au cœur de votre flux de travail.

Ainsi, GoCardless est notamment compatible avec une solution de création de sites internet comme WooCommerce afin d’intégrer la gestion de vos paiements au sein de votre boutique en ligne.